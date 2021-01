Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandalarm im Bodenseecenter

Eine Druckdifferenz im Sprinklersystem war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Bodenseecenter. Da es weder zu einem Feuer noch zu einer Rauchentwicklung gekommen war, konnten die Einsatzkräfte zeitnah Entwarnung geben und nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Friedrichshafen-Ettenkirch

Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr zwischen Ettenkirch und Brochenzell ereignete. Eine 22-jährige Opelfahrerin kam im Brochenzeller Wald bei schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 38-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Pkw abgewiesen und kamen im Bankett zum Stehen. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen-Manzell

Mann zückt bei Streit Schlagstock

Eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Maskentragepflicht war die Ursache für eine handfeste Auseinandersetzung am Donnerstagabend in einem Einkaufsgeschäft in der Stockerholzstraße. Eine 69-jährige Passantin hatte einen Mann auf seine Pflicht hingewiesen, da dieser keine Maske trug. Die verbalen Streitigkeiten arteten aus, woraufhin der 58-Jährige einen Teleskopschlagstock zückte und auf den 45-jährigen Sohn der Frau losging. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen.

Meckenbeuren

Handys am Bahnhof gestohlen

Mutmaßlich für einen zweiten Diebstahl eines Mobiltelefons verantwortlich ist ein 23-Jähriger, der im jetzt angezeigten Fall am vergangenen Donnerstag dem Geschädigten das Handy aus der Hand gerissen hat, während dieser telefoniert hatte. Das 33-jährige Opfer konnte den Tatverdächtigen jedoch nach kurzer Verfolgung stellen und sein Mobiltelefon wieder an sich nehmen. Offenbar hat der Beschuldigte kurz darauf sein Glück erneut versucht, woraufhin er schließlich im Zug von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden konnte (wir berichteten bereits). Der 33-Jährige konnte den Täter auf einem Lichtbild identifizieren.

Tettnang

Pkw beim Abbiegen übersehen

Lediglich Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 Höhe Bürgermoos. Eine 32-jährige Renault-Fahrerin war von Ravensburg kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Tettnang abbiegen. Dabei übersah sie den aus entgegengesetzter Richtung kommenden VW eines 26-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt war. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird am Pkw der Unfallverursacherin auf 4.000, am VW auf 2.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Überlingen

Vorfahrtsmissachtung

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Aufkircher Straße ereignete. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin bog von der Breitlestraße nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW eines stadteinwärts fahrenden 60-Jährigen. Die auf dem Beifahrersitz des VWs sitzende 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwas über 3.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr einen im Parkhaus in der Christophstraße (3. Ebene) geparkten Audi A4 angefahren hat und anschließend wegfuhr, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Verursacher, der mutmaßlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 19 Jahren müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, nachdem sie am Donnerstagabend gemeinsam in der Wohnung eines 19-Jährigen in Owingen von Polizeibeamten angetroffen wurden. Diese waren auf der Suche nach einem vermissten Jugendlichen und hatten zuvor einen Hinweis dazu auf die Adresse erhalten. Den 15-Jährigen sowie einen weiteren Abgängigen konnten die Beamten tatsächlich in besagter Wohnung antreffen. Da die aus sieben Haushalten stammenden Personen gegen mehrere Corona-Regeln verstoßen haben, werden sie bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt. Bei der Auflösung des Treffens verhielten sich die Personen uneinsichtig.

