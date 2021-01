Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem nicht unerheblichen Sachschaden von über 11.000 Euro ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in der Leopoldstraße. Nachdem eine 49-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr anhalten musste, fuhr eine 25-Jährige auf das stehende Fahrzeug auf. Die junge Frau hatte die Situation zu spät erkannt und kam durch das sofortige Abbremsen ins Rutschen. Eine Kollision konnte dadurch nicht mehr verhindert werde. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war eine 33-jährige Opel-Fahrerin, die am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der L 283 zwischen Biberach und Bad Saulgau, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Frau war in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als sie auf glatter Fahrbahn in Schleudern geriet und folglich mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Die 33-Jährige und der 70-jährige VW-Fahrer mussten zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro.

Illmensee

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr auf der L 201b zwischen Ruschweiler und Denkingen ereignete. Eine aus Richtung Denkingen kommende 25-jährige Autofahrerin kam in einer leichten Linkskurve ins Rutschen und kollidierte dabei mit einer Leitplanke. Mutmaßlich war eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit glatter Fahrbahn die Ursache für den Unfall. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw der jungen Frau wurde verkehrssicher abgestellt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich später um die Bergung des Fahrzeugs.

Krauchenwies

Beschädigter Gartenzaun - Fahrer flüchtet

Von der Polizei noch rechtzeitig gestoppt werden konnte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer, der am Mittwochabend gegen 16 Uhr in der Fürst-Friedrich-Straße einen Zaun beschädigt hatte und anschließend davonfuhr. Der 57-Jährige touchierte beim Rückwärtsfahren den Gartenzaun einer Anwohnerin, ohne sich später um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfallhergang und alarmierte die Eigentümerin. Gegen 17 Uhr konnte der Fahrer ausfindig gemacht und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem Zaun entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. An dem Lkw selbst entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der 57-Jährige wird sich nun wegen Unfallflucht verantworten müssen.

Hoßkirch

Zwei Unfälle auf Landesstraße

Die Schneedecke auf der Landesstraße zwischen Hoßkirch und Ostrach hat am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr gleich zu zwei Unfällen geführt. Ein 21 Jahre alter Autofahrer geriet wegen einer Schneeverwehung auf seiner Fahrt in Richtung Ostrach ins Schleudern und landete mit seinem VW im Acker neben der Straße. Ein Schaden entstand dabei nicht. Während er auf das Abschleppen seines Wagens wartete, verlor eine vorbeifahrende 19-jährige Audi-Fahrerin beim Anblick des abseits der Straße stehenden Wagens und der Schneeverwehungen die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit dem entgegenkommenden Seat eines 23-Jährigen zusammen. Der Schaden, der am Audi und am Seat entstand, wird insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen verletzten sich bei dem Unfall nicht.

Mengen

Leichter Auffahrunfall

Einen leichten Blechschaden am rechten Heck eines PKW hat ein 48 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Scheerer Straße verursacht. Infolge Gegenverkehrs musste die 54-jährige PKW-Fahrerin aus Richtung Mengen kommend stehen bleiben, als sie nach links in den Edelbrunnenweg abbiegen wollte. Der nachfolgende Unfallverursacher konnte aufgrund Schneeglätte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und streifte den Wagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Ostrach/London

Betrug durch Liebesschwindel

Das Nachsehen hatte eine 30-Jährige, die auf einen Liebesbetrug in sozialen Netzwerken hereingefallen ist. Die Geschädigte chattete mit dem unbekannten Betrüger zunächst auf Instagram und später über den Nachrichtendienst WhatsApp. Im Laufe des Chats beteuerte der Beschuldigte, nach Deutschland kommen und die Frau dann heiraten zu wollen. In ihrer Verliebtheit hat die Geschädigte zweimal insgesamt 430 Euro überwiesen, um angeblich seine Reise nach Deutschland zu ermöglichen. Nachdem der Betrüger das Geld erhalten hatte, blockierte er die Internetbekanntschaft auf allen Plattformen und meldete sich nicht mehr. Dieses Kriminalitätsphänomen ist besser unter dem Namen "Love Scamming" oder "Romance Scamming" bekannt, bei dem die Täter meist über Partnerbörsen oder soziale Netzwerke ihren Opfern Verliebtheit vorgaukeln - immer mit dem Ziel, finanzielle Zuwendungen zu erschleichen.

Ostrach

LKW kippt und landet in der Ostrach

Keinen Gefallen, nach rechts auszuweichen und einem Fahrzeug das Vorbeifahren zu erleichtern, hat sich ein LKW-Lenker in der Straße "An der Ostrach" am späten Mittwochvormittag getan. Der Unfallverursacher fuhr ein paar Meter nach rechts ins Bankett, verlor dort mit seinem Fahrzeug den Halt und rutschte schließlich an der dortigen Hanglage in die Ostrach. Letztlich kippte der LKW in den Fluss um. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich durch Heraustreten der Frontscheibe selbst befreien. Der LKW war mit 12 Tonnen Futtermittel beladen, welches vom Firmeninhaber eigenständig abgepumpt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

