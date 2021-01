Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Pkw beim Abbiegen übersehen - Unfall

Etwa 12.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen forderte ein Unfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad ereignet hat. Der 50-jährige Unfallverursacher war mit seinem VW-Passat in Richtung Überlingen unterwegs und bog an der Airbus-Kreuzung nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 22-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision, bei der auch ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen wurde, erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in ein Krankenhaus. Die Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Während den Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn kurzzeitig halbseitig gesperrt.

Aufgrund des Rückstaus ereignete sich auf Höhe Immenstaad ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 30 Jahre alte Fiat-Lenkerin hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 46-jährige Subaru-Fahrer aufgrund des Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr diesem auf. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen zusammen

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Radfahrer zu, als sie am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Gerbertshaus und Friedrichshafen, auf Höhe des Flughafens, zusammenstießen. Sowohl der 18-Jährige, der nach ersten Ermittlungen ohne Beleuchtung in Richtung Friedrichshafen fuhr, als auch der 54-Jährige, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, kamen zu Fall. Während sich der Jüngere leichte Schürfverletzungen zuzog, musste sein Unfallgegner mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Kressbronn

Witterungsbedingter Unfall

Schneeglatte Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr im Einmündungsbereich Riedweg / Argenstraße ereignete. Eine 20-jährige VW-Fahrerin geriet im Riedweg witterungsbedingt ins Schleudern. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte in der Folge mit dem Peugeot eines 62-Jährigen, der in diesem Moment die Riedstraße einbog. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Friedrichshafen Lastwagenfahrer lässt ungesicherte Unfallstelle zurück - Folgeunfall

Nachdem ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der B 31 bei Friedrichshafen-Ost mit auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen eines vorrausgegangenen Unfalls kollidierte, sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer eines roten Lastkraftwagens. Der Unbekannte LKW-Lenker war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und aus ungeklärter Ursache mit dem Fahrbahnteiler kollidiert. Durch den Unfall löste sich ein großes Teil seiner linken Fahrzeugverkleidung und eine Trittstufe, die auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden und die Unfallstelle zu kümmern. Der 34-Jährige, der kurze Zeit später mit seinem Fiat Punto in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, erkannte die ungesicherte Unfallstelle zu spät, sodass er die Teile überfuhr. Der an der Leitplanke und am Fiat entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Tettnang und Neukirch. Ein 24-jähriger VW-Fahrer fuhr bei schneebedeckter Fahrbahn von der Kreisstraße aus Richtung Obereisenbach kommend nach rechts in die Wangener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer aus Richtung Tannau kommenden 42-jährigen Fiat-Lenkerin. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen jeweils etwa 4.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Meckenbeuren

Unachtsamkeit führt zum Auffahrunfall

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße entstand. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 51-Jährige aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung Max-Eyth-Straße seinen Audi anhalten musste und fuhr diesem auf. Der Wagen des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Überlingen

Ehefrau und Beamte attackiert - Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 41-Jähriger aus dem Bereich Überlingen rechnen, nachdem er am Mittwoch zunächst seine Ehefrau attackiert hatte und sich später gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten aggressiv verhielt. Die Streifenwagenbesatzung erteilte dem alkoholisierten Mann nach dem Angriff auf seine Frau einen Wohnungsverweis. Uneinsichtig versuchte er die Wohnungstür vor den Beamten zu schließen und reagierte auf weitere Anweisungen unbeeindruckt. Er wurde zunehmend aggressiver und schlug einem Polizisten gegen die Brust. Daraufhin wurde ihm der Gewahrsam erklärt, gegen welchen er sich heftig zur Wehr setzte. Die Einsatzkräfte brachten ihn in der Folge zunächst in ein Krankenhaus, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Nacht verbrachte der 41-Jährige in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Überlingen

BMW kommt von der Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt ist der 22-jährige BMW-Fahrer geblieben, der am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Abfahrt von der B31 in Richtung Nußdorf bei schneebedeckter Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Straßenschild kollidiert ist. Während der Schaden am Schild eher gering ausfällt, wird dieser beim BMW auf etwa 7.500 Euro beziffert. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden.

Deggenhausertal

Schneeglätte führt zu Unfall mit Sachschaden

Aufgrund von Schneeglätte ist ein 59-Jähriger mit seinem BMW am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr in der Deggenhauser Straße im Kurvenbereich ins Schleudern geraten und verunfallt. Durch seine unkontrollierte Fahrt kollidierte er mit dem entgegenkommenden Toyota eines 50-Jährigen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Salem

Vorfahrtsmissachtung

Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro war die Folge einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr in Weildorf. Die Unfallverursacherin, eine 18-jährige Seat-Fahrerin, bemerkte beim Abbiegen von der Franz-Ehret-Straße in die Heiligenberger Straße den BMW einer vorfahrtsberechtigen 41-Jährigen zu spät. Ein Bremsversuch der Seat-Lenkerin scheiterte aufgrund der schneeglatten Straße. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebstahl von Kraftstoff aus LKW

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff aus dem Tank eines, auf dem Parkplatz "Wölfle" geparkten, Lastwagen abgeschlaucht haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Diebstahls. Ein Tatzusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall auf dem Parkplatz bei Nußdorf in der gleichen Nacht (wir berichteten) ist nicht auszuschließen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

