Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg Tatverdächtiger in Haft

Ravensburg (ots)

Nachdem am Sonntagmorgen ein 52 Jahre alter Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit in Bavendorf mit einer tödlichen Stichverletzung aufgefunden worden war, hat sich nach der Obduktion des Opfers der Tatverdacht gegen seinen 44-jährigen slowenischen Mitbewohner erhärtet. Der Mann wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

