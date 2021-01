Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg Polizei ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 44 Jahre alten Beschuldigten, nachdem am Sonntagmorgen der 52-jährige Mitbewohner des Beschuldigten in der Küche des gemeinsam bewohnten Wohnhauses in Bavendorf, nach erfolgtem Notruf durch den Beschuldigten selbst, leblos aufgefunden wurde. Bei dem Opfer wurde eine Stichverletzung im Brustbereich festgestellt. Der Beschuldigte, der - zunächst als Zeuge vernommen - widersprüchliche Angaben über den Verlauf des Vorabends gemacht hat, wurde vorläufig festgenommen. Durch eine Obduktion und kriminaltechnische Untersuchungen erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse und Aufschluss darüber, ob sich der 52-Jährige die Verletzung möglicherweise auch selbst beigebracht haben kann oder ein dringender Tatverdacht für ein Tötungsdelikt anzunehmen ist.

