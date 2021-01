Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen - Verschmutzung der B31n durch eine große Menge Kraftstoff

Die Integrierte Leitstelle Bodensee teilte der Polizei am Samstag, 23.01.2021, 14:42 Uhr, ein Abschleppfahrzeug auf der B31n, Höhe Überlingen Nord, mit, an welchem Betriebsstoffe ausliefen. Ein größeres, aufgewirbeltes Metallteil durchschlug den Kraftstofftank des Abschleppfahrzeuges. Der gesamte Dieselkraftstoff, etwa 100l, ergoss sich auf die Fahrbahn. Die Fahrbahn wurden auf eine Länge von 200m verunreinigt. Etwa 50 Meter gefrorenes Erdreich entlang der Fahrbahn wurden ebenfalls verunreinigt. Der Verkehr wurde einseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Sie setzte massiv Bindemittel ein. Ebenfalls war eine Vertreterin des Wasserwirtschaftsamtes an der Einsatzstelle. Am Montag wird das Erdreich überprüft und gegebenenfalls auch abgetragen. Nachdem die Fahrbahn gereinigt war, konnte die B31n gegen 18:45 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Oberteuringen - Dach eines Stalls aufgrund Schneelast eingestürzt

Am Samstag, 23.01.2021, gegen 20:37 Uhr stürzte das Dach eines alten Stallgebäudes abseits der Meersburger Straße / B33 aufgrund der Schneelast teilweise ein. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Außenstehende. Das Areal, auf dem sich der Stall befindet, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen abgesperrt. Die auf dem Dach befindliche Stromleitung musste abgeschaltet werden. Das dazugehörige Wohnhaus ist nun stromlos. Angehörige haben sich des einzigen Bewohners angenommen. Bei dem Unglück wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Olaf Stotzka

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell