Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 22/23.01.21 aus dem Bodenseekreis

Überlingen (ots)

Acht Personen verstoßen gegen die Corona-Verordnung

Eine Corona-Party in der Obertorstraße wurde dem Polizeirevier Überlingen am Freitag gegen 18.00 Uhr mitgeteilt. Bei der Überprüfung in einer Wohnung konnten acht Personen aus den verschiedensten Haushalten festgestellt werden, die ohne Masken und Mindestabstand beisammensaßen. Gefeiert wurde wohl der Bezug der Wohnung. Die betreffenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gehen an die zuständige Behörde.

