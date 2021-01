PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 22/23.01.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen Diebesgut in Unterwäsche versteckt

Bei der Zutrittskontrolle zur Landeserstaufnahmestelle entdeckten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitagabend bei einem 28jährigen Algerier Diebesgut. Am Körper wie auch in seiner Unterwäsche fanden die Beamten mehrere Zigarettenschachteln, die ziemlich sicher aus vorausgegangenen Ladendiebstählen stammen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

Gammertingen 2000 Euro Schaden bei Glatteisunfall.

Ein 23jähriger Fiesta-Fahrer war am Samstag gegen 05.00 Uhr auf der B 313 bei Gammertingen unterwegs. In einer Linkskurve kam er infolge Glätte von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

