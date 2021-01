Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.01.2021 Jugendlicher nach Überfall auf Tankstelle in Haft

Wilhelmsdorf/Ravensburg (ots)

Ein 14-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Tankstelle in Wilhelmsdorf ausgeraubt und konnte von der Polizei am Donnerstag festgenommen werden. Der Jugendliche wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Der 14-Jährige wurde in eine Haftanstalt gebracht.

