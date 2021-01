Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr wurde ein 18-Jähriger am Bahnhof von einem Unbekannten angegangen und leicht verletzt. Das spätere Opfer wartete mit seinem Freund auf den Zug, als ihn ein unbekannter junger Mann ansprach. Im Laufe des Gespräches kam es jedoch zum Streit, woraufhin der Unbekannte dem 18-Jährigen auf den Kopf schlug. Den Angaben zufolge ist der Tatverdächtige etwa 175 cm groß, ca. 17 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine schwarze Kapuzenjacke. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Mofa-Fahrerin unter Drogeneinwirkung

Polizeibeamte stoppten am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 18-Jährige, die mit ihrem Mofa im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten stellten bei der jungen Frau drogentypische Ausfallerscheinungen fest, woraufhin ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Nachdem der Test positiv auf THC verlaufen war, veranlassten die Polizisten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme bei der Frau. Bei einem positiven Nachweis der Drogen im Blut kommen auf die junge Fahrerin ein Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister sowie ein Fahrverbot zu.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von über 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger befuhr die Conradin-Kreutzer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung wollte er die Bahnhofstraße verkehrswidrig geradeaus überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Hohentengen

Unfallflucht mit Sachschaden

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Flurstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Rangieren auf einem Firmenparkplatz mit einem abgestellten Audi, ohne sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

21-jähriger Fahrer bei Polizeikontrolle unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr im Stadtgebiet von Polizeibeamten gestoppt wurde. Nachdem sich der Verdacht mittels Drogenvortest bestätigt hatte, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei einer Nachschau fanden die Polizisten bei ihm zudem kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem erwarten ihn beim positiven Nachweis der Drogenbeeinflussung in der Blutprobe ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot.

Bad Saulgau

Verdacht auf Drogeneinwirkung am Steuer

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr einen 30-jährigen Pkw-Lenker im Stadtgebiet. Da bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Nachweis der Betäubungsmittel im Blut bestätigen, droht dem 30-Jährigen eine Anzeige.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr in der Kaiserstraße einen parkenden Fiat Panda beschädigt und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Herbertingen

Technischer Defekt löst Brandalarm aus

Wegen eines Brandalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in die Espanstraße aus. Am Einsatzort konnten die Wehrleute jedoch kein Schadensereignis feststellen. Wie sich herausstellte, war ein technischer Defekt in einer Filteranlage in einem Betriebsgebäude die Ursache für den Auslöser des Alarms. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Heidrun Walk

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell