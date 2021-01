Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Fischbach

Rechts vor links missachtet

Auf über 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Steinäcker" entstand. Ein 52-jähriger Nissan-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 73-Jährigen, der mit seinem Jaguar von rechts aus Richtung Meersburger Straße angefahren kam. Dieser erkannte den Nissan, versuchte noch über den Bordstein auf den Gehweg auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht verhindern. Er klagte nach dem Zusammenstoß über leichte Schmerzen. Während am Jaguar etwa 7.000 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser beim Nissan etwas geringer aus.

Friedrichshafen

Mann randaliert und versucht Polizei zu beißen

Mit Konsequenzen muss ein 47-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Charlottenstraße negativ auffiel und sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten widersetzte. Passanten war der Mann aufgefallen, weil dieser gegen Busse schlug und unangebracht gestikulierte. Da er sich gegenüber den Streifenwagenbesatzungen äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt und einen stark verwirrten Eindruck machte, musste er die Beamten in eine Spezialklinik begleiten. Der Transport dorthin gestaltete sich schwierig, da der 47-Jährige sich massiv gegen die Maßnahmen wehrte und um sich trat. Auch im Polizeiauto ließ er sich nicht beruhigen und versuchte, einen Beamten zu beißen. Neben Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff und weiteren erfüllten Straftatbeständen muss er sich auch wegen Beleidigung verantworten, da er in der Klinik zahlreiche Einsatzkräfte beleidigt hatte. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Friedrichshafen

Unfall beim Einparken

Sachschaden verursachte ein 89-jähriger Fahrer eines VW-Golf, als er am Donnerstag gegen 10.15 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke einen stehenden VW Sharan im Bereich der Fahrertür touchierte. Der Schaden wird auf jeweils etwa 2.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Zigarettenqualm löst Großeinsatz aus

Mit insgesamt vier Fahrzeugen rückte die Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 03.30 Uhr zu einem Wohnhaus im "Industrieweg" aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war eine starke Ansammlung von Zigarettenqualm in der Küche der Unterkunft die Ursache, weshalb der Brandmelder den Alarm absetzte. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Bewohner die Unterkunft bereits verlassen und sich im Freien versammelt. Personen wurden nicht verletzt.

Meckenbeuren

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Strafrechtlich wird sich ein 63-jähriger Autofahrer verantworten müssen, der am Mittwochabend in der Hauptstraße von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Die Beamten nahmen bei der Überprüfung Alkoholgeruch wahr. Da sich der Verdacht bei einer Atemalkoholmessung bestätigte, wurde bei dem Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren konnten die Ermittler in Erfahrung bringen, dass dem Mann die Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland, aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt, aberkannt worden war. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Neben der Untersagung der Weiterfahrt stellten die Beamten auch die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Ehefrau muss als Fahrzeughalterin ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, weil sie es zuließ, dass der 63-Jährige ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Auto fuhr.

Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrt

Alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war ein 28-Jähriger, der am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten, nachdem die Atemalkoholmessung einen Wert von 1,1 Promille ergab, in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der 28-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Meckenbeuren

Handy geklaut und ohne Ticket mit Bahn geflüchtet

Ein Mobiltelefon aus der Tasche einer jungen Frau geklaut hat ein 23-Jähriger am Donnerstag gegen 15 Uhr am Bahnhofplatz in Meckenbeuren. Der junge Mann, der für seine Flucht in den Zug in Richtung Friedrichshafen stieg, wurde dort kurze Zeit später von den Beamten der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Da er bei seiner Tat ein Taschenmesser mit sich führte, wird er sich wegen des Tatvorwurfs des Diebstahls mit Waffen verantworten müssen. Darüber hinaus hatte er auch keinen gültigen Fahrschein gelöst, weshalb er auch wegen Erschleichens von Leistungen angezeigt wird.

Kressbronn

Rückwärts auf Straße gefahren - Unfall

Etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag gegen 10.35 Uhr im Mühlbachweg ereignete. Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Dacia rückwärts aus einem Parkplatz heraus und kollidierte dort mit dem Mercedes eines in Richtung Dorfstraße fahrenden 63-Jährigen. Während am Wagen der Unfallverursacherin 1.000 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser beim Mercedes höher aus.

Überlingen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit straf- und ordnungsrechtlichen Konsequenzen müssen ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer sowie dessen Beifahrer rechnen, die am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug samt Anhänger in der Lippertsreuter Straße kontrolliert wurden. Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, die ihn zum Fahren eines Anhängers berechtigt. Dem Fahrer wurde von den Beamten daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Während sich der 39-Jährige nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, kommt auf den Beifahrer, der bei der Fahrt auf einen Sicherheitsgurt verzichtete, ein Verwarngeld zu.

Überlingen

Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer, der am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Pkw in der Mühlenstraße beschädigte. Laut Zeugenaussagen fuhr der Fahrer eines Opel Astra rückwärts aus einer Parkbucht, als das Fahrzeugheck mit der Beifahrertüre eines BMW, der ordnungsgemäß hinter ihm geparkt war, kollidierte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Beim Parken Auto beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mangoldstraße hat am Donnerstagmorgen in der Zeit von 9 Uhr bis 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten VW Polo gestreift und ist im Anschluss geflüchtet. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

