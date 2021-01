Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Rotlicht missachtet

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro verursachte am Freitag um 18:50 Uhr der 64-jährige Lenker eines Opels, als er an der Kreuzung Schützenstraße / Konviktstraße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Opelfahrer mit einem 67-jährigen Lenker eines Nissan Juke. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571-104-220 zu melden.

