PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

In der Einmündung der B313 in die B32 kam es an der dortigen Stopp-Stelle zu einem Zusammenstoß zweier PKWs. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer wollte auf die B32 in Richtung Sigmaringen abbiegen, übersah jedoch den Audi eines ebenfalls 19-jährigen Mannes, der auf der L277 aus Richtung Donautal kam. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr. Da der Airbag auslöste, verletzte sich der Unfallverursacher leicht an der Hand. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen war im Einsatz, da zunächst auch ein Fahrzeugbrand gemeldet war, was sich nicht bestätigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27.000,00 Euro.

Sigmaringen

Gestürzter Fußgänger

Am Freitag, 15.01.2021 gegen 15:15 Uhr, verletzte sich ein 60-jähriger Fußgänger, als dieser in der Josefinenstraße in der Gefällstrecke auf einem nicht ausreichend geräumten mit Eis und Schnee bedeckten Gehweg zu Fall kam. Er verletzte sich dabei leicht und musste sich in einem Krankenhaus in Behandlung begeben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun, in wie fern eine mögliche Verletzung der Räum- und Streupflicht zum Unfall beigetragen haben könnte.

