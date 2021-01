Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kreisverkehr überfahren

Am Mittwochabend hat ein Autofahrer in der Hohenzollernstraße aufgrund von Schneeglätte den dortigen Kreisverkehr überfahren. Der 50 Jahre alte Ford-Fahrer kam auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Insgesamt entstand am Pkw und dem Kreisverkehr ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sigmaringen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-List-Straße zugetragen hat, sucht aktuell das Polizeirevier Sigmaringen. Ein Fahrzeuglenker, nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ein Lkw-Fahrer, touchierte in dieser Zeit einen auf dem Parkplatz des Geschäfts geparkten Volvo XC 60 an der hinteren Stoßstange. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Auseinandersetzung in Landeserstaufnahmeeinrichtung

Zwischen zwei jungen Männern ist es am Mittwochmittag in der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu einem handfesten Streit gekommen. Ein 25-Jähriger hatte aufgrund eines vorangegangen Streits einen 19-jährigen Mitbewohner mit einem Hartplastik-Becher beworfen, sodass dieser eine Verletzung im Gesicht erlitt. Im Raum steht weiterhin, dass die Männer im vorangegangen Streit auch eine Rasierklinge und ein Pfefferspray verwendet und damit ihr Gegenüber angegriffen haben sollen. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten war nicht nötig. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau

Gefälschtes Arztattest

Mit einem gefälschten Arztattest zur Befreiung von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hat sich am Mittwochmittag ein Mann auf dem Polizeirevier Bad Saulgau ausgewiesen. Der Mann kam zur Wache, um eine Meldung zu machen. Einen vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz trug er beim Betreten des Gebäudes nicht. Als er auf Verlangen das ärztliche Dokument zur Befreiung vorzeigte, welches er nach bisherigen Erkenntnissen als Blankoattest selbst ausgefüllt hatte, durchschauten die Polizeibeamten die Fälschung schnell. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung zu.

Bad Saulgau

Stromverteilerkasten beschädigt

Mit seinem Lkw hat ein Fahrer am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr in der Wielandstraße einen Stromverteilerkasten beschädigt. Der Lasterfahrer touchierte den Verteilerkasten beim Vorbeifahren, da er aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen geriet. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke reparierte den Verteiler provisorisch.

Herbertingen

Zwei Verletzte nach Fahrzeugüberschlag

Schwere Verletzungen haben sich ein 18-jähriger Autofahrer und sein 17-jähriger Beifahrer zugezogen, nachdem sie am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 32 abgekommen waren und sich überschlagen hatten. Der junge Fahrer war von Bad Saulgau in Richtung Herbertingen unterwegs, als er erst auf den Grünstreifen kam. Der 18-Jährige übersteuerte daraufhin und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der VW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach erster medizinischer Versorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Pfullendorf

Mit Gegenverkehr kollidiert

Auf der Landesstraße zwischen Neubrunn und Denkingen ist am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der 74 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters war hinter einem Lkw in Richtung Denkingen unterwegs, als er ausscherte, um an dem Lastwagen vorbeizusehen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden BMW zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro, verletzt wurde niemand.

