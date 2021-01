Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandmelder beim Kochen ausgelöst

Ein ausgelöster Brandmelder in einem Einfamilienhaus im Gustav-Werner-Weg war am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Ursache für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten jedoch zeitnah wieder abrücken. Dämpfe beim Kochen hatten den Alarm ausgelöst. Feuer oder Rauch konnten nicht festgestellt werden.

Friedrichshafen

Beim Ausparken gegen Pkw gestoßen

Auf etwa 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Sambethstraße entstand. Ein 43-jähriger Citroen-Fahrer war beim rückwärts Ausparken gegen die Fahrertüre eines am Fahrbahnrand geparkten VW Polo gestoßen. Während der Schaden am Wagen des Unfallverursachers auf 1.000 Euro beziffert wird, fällt dieser am VW höher aus.

Friedrichshafen

Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Ein beschädigtes Leichtkraftrad und ein verletzter Fahrer war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.15 Uhr auf der B 31 neu auf Höhe Schnetzenhausen ereignete. Der 19-Jährige wollte mit seinem Zweirad auf die Bundesstraße auffahren. Er kollidierte im Kurvenbereich infolge eines Fahrfehlers mit einem Leitpfosten und stürzte. Dabei zog er sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der am Leichtkraftrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Ob der Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Etwa 1000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, als er in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend einen am Fahrbahnrand der Röntgenstraße geparkten weißen Seat Ibiza touchierte. Weil der Unfallverursacher nach dem Unfall wegfuhr, ohne sich um den Streifschaden zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich telefonisch unter 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen - Waggershausen Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Nach Zeugen und dem Fahrer eines schwarzen BMW sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem es am Montag gegen 10.40 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs auf der L 328 b, zwischen Schnetzenhausen und Sparbruck, zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam. Eine 26-Jährige befuhr den Kreisverkehr mit ihrem VW-Bus und wurde dabei von einem schwarzen BMW X5 geschnitten und kurze Zeit später stark ausgebremst. Bei einem Versuch den BMW, der zu diesem Zeitpunkt sehr langsam fuhr, zu überholen, beschleunigte dieser nach Angaben der VW-Bus-fahrerin wieder, sodass ein Überholen nicht möglich war und ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 51 Jahre alter Pkw-Fahrer gefährdet wurde. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des BMW geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.40 Uhr auf der B 31 bei Friedrichshafen ereignete. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 33-jährige Renault-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, sodass es zum Unfall kam. Den Unfall erkannte wiederum eine dahinterfahrende 27-Jährige nicht und fuhr mit ihrem VW-Golf in den Mercedes hinein. Während der VW, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, abgeschleppt werden musste, fiel der Schaden bei den zwei anderen beteiligten Fahrzeugen geringer aus. Der Gesamtsachschaden wird auf 7.500 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzugs, als er am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Colsmanstraße den Fahrstreifen wechselte und dabei den rechts neben ihm fahrenden Peugeot eines 43-Jährigen übersah. Durch die Kollision entstand am Pkw etwa 4.000 Euro, an der Sattelzugmaschine etwa 2.000 Euro Sachschaden. Personen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

Friedrichshafen

Unter Drogeneinwirkung unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 19-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montag gegen 23.15 Uhr in der Untere Mühlbachstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Fahrers konnten die Beamten deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinträchtigung sowie starken Marihuanageruch feststellen. Er musste die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Da in der Kleidung des Mannes auch noch ein Joint aufgefunden wurde, kommt neben dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss noch ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitz auf den 19-Jährigen zu.

Langenargen

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Einen in der Straße "Bildstock" geparkten blauen BMW hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Mittwochabend bis Montagmorgen angefahren und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro verursacht. Weil der Unfallverursacher nach der Kollision weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Bermatingen

Pkw auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Markdorf, nachdem ein Unbekannter am Freitag zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Straße "In der Breite" geparkten grauen Opel Astra beschädigt hat. Dem Schadensbild zufolge ist es nicht auszuschließen, dass der Schaden am Heck durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Nach dem Zusammenstoß löste am geparkten Wagen der akustische Alarm aus. Personen, die sachdienliche Hinweise auf dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Markdorf

Glasscheibe der Turnhalle zerstört

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend eine Glasscheibe der Turnhalle in der Ensisheimer Straße eingeschlagen und dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Überlingen

Frau von Unbekanntem angegriffen und verletzt

Um Hinweise bittet die Polizei Überlingen, die nach einem Angriff auf eine 32-jährige Frau am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Sankt-Ulrich-Straße Ecke Jörg-Zürn-Straße wegen eines Körperverletzungsdelikts ermitteln. Eine unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer neongelben Jacke, trat unvermittelt von hinten an die junge Frau heran, packte sie am Arm und drehte diesen um. Dabei stürzte sie zu Boden und brach sich den Arm. Der Täter flüchtete. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, unter 07551/804-0 telefonisch Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell