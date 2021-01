Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Mann läuft vor Fahrzeuge

Polizeibeamte nahmen am Montagabend einen 20-Jährigen in Gewahrsam, nachdem dieser kurz nach 19 Uhr in der Ulmer Straße vor mehrere Fahrzeuge gelaufen war. Da der Verkehr zu diesem Zeitpunkt langsam floss, blieb der junge Mann augenscheinlich unverletzt. Er wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Spezialklinik gebracht.

Ravensburg

Unfallflucht

Hinweise erhofft sich die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag zwischen 14 und 15.30 Uhr in der Wolfsbergerstraße in Schmalegg ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Mercedes, der dadurch um einen Meter verschoben wurde. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Spurenlage zufolge war der Unfallverursacher mutmaßlich mit einem roten Mazda 3 unterwegs, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Informationen zum Unfallverursacher unter 0751/803-3333.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen einen in der Olgastraße abgestellten Ford Focus und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte prallte mit seinem Wagen gegen die hintere Tür des Ford und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei sucht Eigentümer eines Skihelms

Bei einem anderweitigen Einsatz trafen Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagmorgen in Weißenau auf einen 25-Jährigen, der einen neuwertigen Skihelm sowie die dazu passende Skibrille der Marke "Uvex" trug. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der junge Mann den Helm und die Brille zuvor entwendet hat und bittet den Eigentümer, sich unter 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Reifen löst sich und beschädigt Fahrzeug

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 zwischen Enzisreute und Egelsee. Vom Mercedes eines 80-Jährigen löste sich während der Fahrt aus bislang ungeklärtem Grund plötzlich ein Reifen und prallte gegen den entgegenkommenden VW Golf einer 69-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Weingarten

Einbruch

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zur Schussentalschule. Über eine Tür im Untergeschoss gelangten die Einbrecher in das Gebäude und brachen dort mehrere Schränke auf. Die Diebe erbeuteten eine Uhr und Pfandflaschen von geringem Wert. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Wochenende im Bereich des Schulgeländes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0751/803-6666 zu melden.

Wolpertswende

Fahrzeug landet auf Dach

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 9 Uhr auf der K 7966 zwischen Wolpertswende und Mochenwangen ereignet hat. Eine 53-Jährige geriet mit ihrem Peugeot in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich im angrenzenden Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Peugeot, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Wangen

Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Mit einem Bußgeld in vierstelliger Höhe muss ein 56-jähriger Sattelzuglenker rechnen, den Beamte der Verkehrspolizei am Montag kurz nach 9 Uhr auf der A 96 stoppten. Bei einer Auswertung der Fahrerkarte kamen erhebliche Verstöße gegen die gültigen Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten zutage. Der Mann wird nun entsprechend angezeigt.

Isny

Scheibe eingeworfen

Mit einer Glasflasche haben am Wochenende Unbekannte eine Fensterscheibe am Kiosk beim Gymnasium in der Rainstraße eingeworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Täterhinweise unter 07562/97655-0.

Amtzell

Pkw-Lenker unter Drogen

Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte der Verkehrspolizei am Montag gegen 15.30 Uhr bei der Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Lenkers auf der B 32 fest. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde dem 23-Jährigen untersagt. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot.

Leutkirch

Fahrzeug gestreift

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei rasch eine Unfallflucht klären, die eine 67-jährige Autofahrerin am Montag gegen 16 Uhr in der Lindenstraße begangen hatte. Die Frau war dabei beobachtet worden, wie sie mit ihrem VW einen abgestellten Hyundai touchierte und danach weiterfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun gegen die 67-Jährige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Leutkirch

Einbruch in Tagungshaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag mutmaßlich in den Abendstunden gewaltsam Zugang zu einem Tagungshaus in der Bischof-Sproll-Straße. Über ein aufgehebeltes Fenster im Untergeschoss gelangten die Einbrecher in das Gebäude und durchwühlten einen Schrank, den sie ebenfalls aufgebrochen hatten. Während sie Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hinterließen, gingen die Diebe leer aus. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in das Tagungshaus in jüngster Zeit nicht aus.

