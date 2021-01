Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Totalschaden und drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und ein total beschädigter Pkw ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Prälat-Lutz-Straße ereignete. Der 58-jährige Fahrer war in Richtung Hirschlatt unterwegs und verlor, nach jetzigem Ermittlungsstand wegen gesundheitlicher Probleme, kurzzeitig die Kontrolle über seinen Dacia. In der Folge kam er von der Straße ab, wo er frontal gegen einen Baumstamm prallte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer sowie seine ebenfalls im Wagen befindliche 55 Jahre alte Frau und der 20-jährige Sohn mussten aufgrund leichter Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Oberteuringen

Bei Streit verletzt

Mehrere Hämatome erlitt eine Frau, die im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem getrenntlebenden Ehemann am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr im Ortsgebiet verletzt wurde. Nach einem verbalen Streit vor und im Wohnhaus quetschte der 40-Jährige der Frau in einer Tür die Hand. Gegen ihn wird nun wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.

Langenargen

Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein 86-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem er zuvor auf Höhe Schwedi gestürzt war. Der Zweiradfahrer war in Richtung Langenargen unterwegs und kam nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Während der Radler ins Klinikum gebracht wurde, kümmerte sich die Ehefrau des Mannes um das zurückgelassene Fahrrad.

Überlingen

Unfallflucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Überlingen, nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Straße "Zum Gallerturm" einen Begrenzungspfosten zur Tiefgarage des Wohngebäudes Nr. 12 angefahren hat. Ohne sich um den Schaden von mindestens 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Verstöße gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetz

Betäubungsmittel und ein Messer, das im öffentlichen Raum nicht mitgeführt werden darf, hat eine Überlinger Polizeistreife am Samstagabend gegen 18.30 Uhr bei einer Fahrzeugdurchsuchung in Aufkirch gefunden. Die Streife bemerkte schon während einer vorangegangenen Kontrolle Marihuanageruch aus dem Mercedes. Auf Nachfrage händigte einer der drei im Auto befindlichen Männer eine Kleinmenge des Betäubungsmittels aus. Der 21-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Weiter fanden die Beamten bei einer freiwilligen Nachschau im Wagen ein verbotenes Einhandmesser, dass dem gleichaltrigen Fahrer zugeordnet werden konnte. Auch gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet. Das Messer sowie die Drogen wurden einbehalten.

