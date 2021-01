Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen - Versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung

Zu einem Streit kam es am Freitag gegen 22:15 Uhr in der Keplerstraße. Im Verlauf des Streits ging der 42-jährige Tatverdächtige mit einem Messer auf den 59-jährigen Geschädigten los. Der Geschädigte wurde hierbei jedoch nicht verletzt. Die gerufenen Polizeibeamten wurden vom alkoholisierten Tatverdächtigen im Laufe der Maßnahmen mehrfach beleidigt. Da er sich weiterhin renitent und aggressiv zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung und Beleidung zu. Zudem werden ihm die Kosten des Gewahrsams in Rechnung gestellt.

