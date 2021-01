Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu einem Wohnungsbrand am 08.01.21 in Aulendorf, Hauptstraße

AulendorfAulendorf (ots)

Wohnungsbrand über Gaststätte

Zu einem Brand in einer Wohnung kam es am Freitag gegen 18.00 Uhr in der Hauptstraße in Aulendorf. Wohl beim Befeuern eines Pelletofens kam es zum Brand der direkt über einer Gaststätte befindlichen Räumlichkeiten. Das Feuer breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus. Die 6köpfige Familie kam unverletzt ins Freie. Durch das Feuer und durch Löschwasser wurde der obere Stock, wie auch die darunterliegende Gaststätte stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Bereich um das Gebäude wurde abgesperrt, da es einsturzgefährdet ist. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 300000 Euro. Der nun obdachlosen Familie wurde von der Stadtverwaltung eine Notunterkunft zugewiesen. Die Feuerwehr Aulendorf war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Eine Drehleiter wurde von einer benachbarten Wehr nachgefordert.

