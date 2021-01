Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schubkarren in Brand gesetzt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der im Zeitraum vom 29.12.2020, 12:00 Uhr, bis 03.01.2021, 10:00 Uhr, auf dem Gästeparkplatz eines Hotels in der Allmannsweiler Straße einen Schubkarren angezündet hat. Dieser wurde durch die Flammen stark beschädigt. Der Unbekannte hat auf dem Parkplatz noch weitere kleinere Feuer entzündet. Ob hierbei die Asphaltdecke in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch geklärt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Hotel beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Kressbronn

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Sieben Jugendliche aus verschiedenen Haushalten, die sich am Samstagabend gegen 19 Uhr im Uferpark in Kressbronn aufgehalten haben, wurden von der Polizei wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Zuvor war mitgeteilt worden, dass sich dort mehrere Jugendliche treffen und Marihuana rauchen würden. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung flüchteten zwei Jugendliche zu Fuß und blieben auch nach Aufforderung nicht stehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden durch die Polizisten gestellt werden. Diese fanden bei den Jugendlichen zwar keine Drogen mehr, von ihnen ging jedoch ein deutlicher Marihuanageruch aus.

Bermatingen

Gegen Gartenzaun geprallt

Als Tatverdächtiger zu einer in der Silvesternacht begangenen Verkehrsunfallflucht ist jetzt von Beamten des Polizeireviers Überlingen ein 59-jähriger Autofahrer ermittelt worden. Dieser war gegen 23 Uhr beim Wenden mit seinem Pkw in der Salemer Straße gegen den Gartenzaun eines Wohnhauses geprallt und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Obwohl die Geschädigte, die den Schaden erst am nächsten Tag festgestellt hatte, an einem in der Nähe abgestellten unfallbeschädigten Pkw eine Notiz hinterließ, meldete sich der Verursacher nicht. Beamte des Polizeireviers konnten später den Halter des Autos zuhause antreffen, der einräumte, den Unfall verursacht zu haben.

Überlingen

Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz, Corona-Verordnung und Waffengesetz

Nachdem der Polizei am Sonntagnachmittag eine Gruppe von Jugendlichen im Feigentalweg gemeldet worden war, trafen die alarmierten Beamten im dortigen Bereich wenig später auf insgesamt sieben Jugendliche und Heranwachsende aus unterschiedlichen Haushalten. Während sie bei zweien geringe Mengen von Marihuana auffinden konnten, stellten sie bei einem 19-Jährigen ein Einhandmesser sicher, welches dieser verbotenerweise mit sich führte. Der junge Mann hat sich deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten, zwei Jugendliche wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und alle Personen wegen eines Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung angezeigt.

Überlingen

Frau wird handgreiflich

Wegen Körperverletzung hat sich eine 40-Jährige zu verantworten, die am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr mit einer 60 Jahre alten Frau in Streit geraten war. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den Frauen aufgrund der Regelung beim Wäscheaufhängen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 40-Jährige ihrer Kontrahentin einen Schlag auf den Kopf versetzt und sie am Arm gepackt haben soll. Die 60-Jährige, die über Schmerzen klagte, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

