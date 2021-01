Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Leergutlager

Nachdem sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 25.12.2020 bis 04.01.2021 unberechtigt Zutritt zu einem abgeschlossenen Leergutlager einer Brauerei in der Jungnauer Straße verschafft und eine unbekannte Menge an Leergut entwendet haben, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Die Unbekannten überstiegen den Zaun und öffneten gewaltsam das Lager, aus dem sie eine bislang unbekannte Zahl an Kisten mitnahmen, die sie vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportierten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Leergutlager beobachtet haben oder Hinweise zum Verblieb des gestohlenen Leerguts geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, aufzunehmen.

Sigmaringen

Parkplatzunfall

Eine 53-jährige Autofahrerin beschädigte am Sonntagmorgen gegen 07:55 Uhr in der Binger Straße beim Einparken ein stehendes Auto. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin gab an, aufgrund von Eisglätte auf das parkende Auto gerutscht zu sein.

Pfullendorf

Hilflose Person

Nur leicht bekleidet war ein 80-Jähriger, der heute am frühen Morgen von einem Zeitungsausträger im Stadtgebiet angetroffen wurde. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den Mann, der einen verwirrten Eindruck machte und angab, eine Gaststätte aufsuchen zu wollen, wieder nach Hause.

Pfullendorf

Verstoß gegen Corona-Verordnung

Die Polizei beendete am Freitagabend gegen 18:50 Uhr eine Zusammenkunft von sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Hütte im Seepark Pfullendorf. Nachdem einem Sicherheitsdienst die Gruppe aufgefallen war, wurde die Polizei hinzugerufen. Da sich die Jugendlichen auch gegenüber den Beamten uneinsichtig zeigten, erhielten sie einen Platzverweis und wurden alle angezeigt. Sie haben nun mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung zu rechnen.

