Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 02/03.01.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen.

GammertingenGammertingen (ots)

21jährige füllt Kinderwagen mit Diebesgut

Die Frau war am Samstag gegen 15.45 Uhr mit ihrem 1jährigen Kind in einem Drogeriemarkt in Gammertingen. An der Kasse bezahlte sie nur eine geringwertige Ware und wollte den Markt verlassen. Dabei schlug jedoch die Warensicherungsanlage Alarm. Bei der anschließenden Nachschau konnte im Kinderwagen Diebesgut im Wert von 170 Euro aufgefunden werden. Gegen die Frau wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt und sie erhält ein Hausverbot.

