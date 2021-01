Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 02/03.01.21 aus dem Landkreis Ravensburg.

WangenWangen (ots)

Mann schlägt mit Bierflasche zu

Zu einem handfesten Streit kam es am Freitag gegen 17.00 Uhr in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße in Wangen. Ein 36jähriger Nigerianer schlug seinem 35jährigen Landsmann eine Bierflasche auf den Arm, so dass sich dieser eine blutende Wunde zuzog. Anschließend beschädigte der Mann den Kühlschrank seines Kontrahenten, indem er diesen in den Hof warf. Die einschreitenden Beamten des Polizeireviers Wangen wurden aufs übelste bedroht und beleidigt. Die Lage konnte erst beruhigt werden, als die Beamten gegen den Aggressor Pfefferspray einsetzten und ihm Handschellen anlegten. Gegen ihn werden nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der Verletzte musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Wangen

Farbschmierereien an Asylbewerberunterkunft

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Außenfassade der Asylbewerberunterkunft im Herzmannser Weg in Wangen besprüht. Sechs mit schwarzer Farbe aufgesprühte Nazi-Symbole wurden festgestellt, die allesamt einen Durchmesser von annähernd einem Meter hatten. Zudem wurde auch noch das Hofpflaster besprüht. Die Unterkunftsverwaltung ließ die Schmierereien sofort nach der Entdeckung unkenntlich machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Isny

Autofahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Ein 28jähriger Pkw-Lenker wurde am Samstag gegen 21.50 Uhr im Stadtgebiet von Isny kontrolliert. Den Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg händigte er einen serbischen Führerschein aus, der sich als gefälscht herausstellte. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell