Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 01.01.2021

Tettnang/BodenseekreisTettnang/Bodenseekreis (ots)

Brand im Obdachlosenwohnheim

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kam es an einem Wohnheim für Obdachlose in der Oberhoferstraße in Tettnang zu einem Brandereignis. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer. Zu einem größeren Sachschaden kam es nicht. Personen wurden nicht verletzt. Eine Brandstiftung kann derzeit als Ursache nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt.

Staatsanwalt Vobiller, Staatsanwaltschaft Ravensburg;

Polizeiführer vom Dienst Schiller, Polizeipräsidium Ravensburg

