Wilhelmsdorf

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Zeugen meldeten am späten Silvesterabend gegen 21:40 Uhr die Auslösung der Alarmanlage an einem Lebensmittelmarkt im Öschweg. Sie sahen eine männliche Person mit Tüten aus dem Markt stürmen. Er wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß und stämmig, bekleidet mit rot/orangener Bomber- oder Daunenjacke mit weißen Streifen an Ärmel oder Seite und Mütze beschrieben. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass in den Markt eingebrochen und u. a. Zigaretten entwendet wurden. Zum Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Althausen ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 07584/92170 entgegen.

