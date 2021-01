Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Exhibitionist

Eine 42-jährige Frau wurde am 31.12.2020 gegen 13:30 Uhr belästigt. Ein Mann überholte die Fußgängerin zunächst mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg zwischen FN-Südost und Eriskirch und hielt einige Meter weiter an. Er entblößte sich absichtlich, als die Frau an ihm vorbeiging. Laut der Geschädigten nahm er eindeutig sexuelle Handlungen an sich vor. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 40 - 45 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, dunkle kurze Haare, trug eine grüne Jacke mit abgesteppten Nähten (ähnlich einer Jägerjacke) und eine blaue Jeans. Die Frau verständigte die Polizei. Er flüchtete anschließend mit einem nicht näher bekannten Fahrrad in Richtung Eriskirch. Eine Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Mannes. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen oder die Kriminalpolizei unter 07541/7010 entgegen.

Friedrichshafen-Ailingen

Fahrzeug aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von einem unbekannten Täter ein im Elsternweg abgestellter Firmenwagen gewaltsam geöffnet. Daraus wurden zwei Koffer mit Bauteilen im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Der Schaden am PKW kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Robin Damast

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell