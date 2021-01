PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Randalierer

Am 01.01.2021 gegen 00:45 Uhr wurde ein Randalierer in einem Wohnhaus in der Pfauenstraße gemeldet. Es würde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geben und Gegenstände aus dem Fenster fliegen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Sigmaringen wurden in den Einsatz entsandt. Vor Ort wurde zwar keine Auseinandersetzung festgestellt, jedoch wurde ein Tisch aus einem Obergeschoss auf einen geparkten PKW geworfen - daran entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Weiterhin zerstörte der Randalierer in der Wohnung mehrere Tische, Stühle und Scheiben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige (ein Test ergab über 2,1 Promille) verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und den anderen anwesenden Personen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Nach ärztlicher Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung in einem Krankenhaus, kam er zur Ausnüchterung in eine Zelle beim Polizeirevier Sigmaringen. Während dem Einsatz beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Bad Saulgau

Betrunken Unfall gebaut

Am frühen Neujahrsmorgen gegen 03:30 Uhr verunfallte ein 29-jähriger PKW Lenker am Kreisverkehr Ortsumgehungsstraße / L283 / Buchauer Straße in Bad Saulgau. Auf Grund Alkoholisierung (über 1,7 Promille Alkoltest) sowie vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der Fahrer den Kreisverkehr, streifte einen Baum und kam auf dem dortigen Fußweg zum Stehen. Da Öl war die Feuerwehr im Einsatz. Ein Bagger trug das Erdreich ab, da sich Unfall im Wasserschutzgebiet ereignete. Beim Unfallverursacher wurde auf Anordnung der Beamten von einem Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer blieb unverletzt, musste seinen Führerschein abgeben und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der VW Golf wurde total beschädigt (ca. 3.000 Euro).

