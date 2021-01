Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldung zum Brand in Bad Saulgau - Rieden

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau - Rieden

Brand eines Ökonomiegebäudes

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete am 01.01.2021 um 01.37 Uhr einen Brand eines Ökonomiegebäudes in Rieden bei Bad Saulgau. Beim Eintreffen der Polizei stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Beim Gebäude handelt es sich um ein unbewohntes und leerstehendes landwirtschaftliches Anwesen mit Wohnbereich und Stallungen. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Sachschaden beträgt etwa 300.000,- Euro. Eine Brandwache der Feuerwehr ist noch bis ca. 08:00 Uhr vor Ort. Die Feuerwehren Bad Saulgau mit mehreren Abteilungen, Herbertingen und Altshausen waren mit 17 Fahrzeugen und ca. 80 Einsatzkräften vor Ort, sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen. Die angrenzende Landstraße 285 musste für die Dauer der Löscharbeiten bis ca. 06:00 Uhr voll gesperrt werden.

