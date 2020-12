Polizeipräsidium Ravensburg

Trunkenheitsfahrt

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg kontrollierte am Donnerstagmorgen gg. 02:00 Uhr in der Wagener Straße in Ravensburg einen Pkw, wobei festgestellt wurde, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre der Coronaverordnung erstattet.

