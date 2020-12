Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Unfallflucht

In der Granheimer Straße in Mengen kam am Mittwochabend, gg. 18:00 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hier in einem Grundstück mehrere Blumenbeete. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Leider ist von dem verursachenden Pkw Nichts weiter bekannt, als dass es sich um einen Pkw der Marke Hyundai handelt und dieser an der rechten Seite beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an das Polizeirevier Saulgau, Tel.: 07581 - 482 0.

Sachbeschädigung an einem Fischteich

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch in der Leopoldstraße in Sigmaringen an einem Fischteich den Abfluss verstopft, so dass dieser übergelaufen ist. Das überlaufende Wasser drang in danebenliegendes Gebäude ein und richtete Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an. Zudem verendeten zahlreich Fische. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571 - 104 220, in Verbindung zu setzen.

