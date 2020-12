Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ermittlungserfolg nach Einbruch

Salem-Mimmenhausen/BodenseekreisSalem-Mimmenhausen/Bodenseekreis (ots)

Nach einem Einbruch am Abend des Ersten Weihnachtsfeiertags in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße (wir berichteten) konnte die Polizei schon nach kurzer Zeit einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Polizeibeamte waren bei einem anderweitigen Einsatz im Bereich Salem auf die an der Garderobe hängende Kleidung aufmerksam geworden, welche zur Täterbeschreibung des Einbruchs passte. Neben der Tatkleidung konnte im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen bei dem 31-jährigen Wohnungsinhaber auch das potentielle Tatwerkzeug aufgefunden und beschlagnahmt werden. Sein 34 Jahre alter Bruder steht im dringenden Tatverdacht, als Mittäter fungiert zu haben. Gegen beide wird nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt.

Unsere Ursprungsmeldung vom 28.12.2020:

Salem-Mimmenhausen

Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Nachdem sich zwei Unbekannte am späten Freitagabend unberechtigt Zutritt in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zwei Männer versuchten zunächst gegen 21 Uhr über die Terrasse in das Gebäude zu gelangen, ließen jedoch zunächst davon ab, um gegen 23.15 Uhr wieder zurückzukehren. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sie sich dann Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und durchwühlten diese. Während durch den Einbruch Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand, wurde lediglich ein älteres Mobiltelefon gestohlen. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage konnten zwei etwa 30 bis 40 Jahre alte Täter festgestellt werden:

1. Person: Etwa 170 cm groß, Glatze und Kinnbart. Bekleidet mit grauem Pullover, olivgrüner Weste und Flecktarnhose. Er trug weiße Sneaker mit blauen Streifen und Wollhandschuhe (oder Socken) mit Schneeflockenmuster.

2. Person: Etwa 175 cm groß, krauses Haar und ungepflegter Bart. Bekleidet mit bordeauxrotem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose. Er trug weiße Sneaker der Marke Nike und eine rot-karrierte Boxershort.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

