Unfall beim Spurwechsel

Ein Unfall mit einem Sachschaden von rund 6000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Meersburger Straße. Die 30-jährige Lenkerin eines Pkw, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, wollte in die Spaltensteiner Straße abbiegen, übersah jedoch beim Wechsel auf die Linksabbiegespur einen bereits neben ihr befindlichen Autofahrer. Bei der seitlichen Kollision mit dessen Fahrzeug kamen keine Personen zu Schaden.

Schwarzes Herrenrad aufgefunden

Am Morgen des 25.12.2020 hat ein Anwohner im Frankenweg in Jettenhausen ein schwarzes Herrenrad der Marke "Bulls" in einer Hecke liegend aufgefunden, das bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte. Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, das bei der Polizei verwahrt wird, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541-7010 in Verbindung zu setzen.

Vorrang missachtet

Sachschaden von nahezu 8.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker war von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Bundesstraße eingebogen und hatte hierbei einen entgegenkommenden Fahrzeugführer übersehen. Der 60-Jährige versuchte zwar noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem 3er-BMW nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Mann schlägt mit Koffer zu

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 42-Jährigen, der am Dienstagnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der Tatverdächtige war zuvor in der Emil-Münch-Straße aufgefallen, wo er laut herumschrie und zwei Mülltonnen umwarf. Als ein Hausmitbewohner den randalierenden Mann zur Rede stellen wollte, attackierte dieser den 69-Jährigen und schlug mit einem leeren Koffer auf ihn ein. Der Geschädigte erlitt dabei leichtere Blessuren, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. Da sich der 42-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht.

Ausgebeinte Rinderhälfte illegal entsorgt

Die Überreste einer ausgebeinten Rinderhälfte sind in den vergangenen Tagen entlang eines Waldweges im Gewann "Inneres Erlenmoos" zwischen Bürgermoos und Kau aufgefunden worden. Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Herkunft der illegal entsorgten Schlachtabfälle geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, zu wenden.

Unachtsam eingebogen

Von einer Grundstückszufahrt kommend ist ein 24-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr in die Grasbeurer Straße eingebogen und hat hierbei einen aus Richtung Bodenseestraße herannahenden 75-jährigen Autofahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde das Auto des jungen Mannes auf eine Verkehrsinsel geschleudert, wo es gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Auto gestreift

Beim Vorbeifahren an einem in der Straße "Auf dem Stein" geparkten Renault hat ein 18-Jähriger am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Pkw den Wagen gestreift, wodurch an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Das nicht mehr fahrbereite Auto des jungen Mannes, der nicht verletzt wurde, musste abgeschleppt werden.

Verstoß gegen Corona-Verordnung

Drei junge Erwachsene, alle aus verschiedenen Haushalten, wurden am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr von einer Polizeistreife Alkohol trinkend im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs angetroffen. Obwohl das Trio behauptete, mit dem nächsten Bus nach Hause fahren zu wollen, wurde die Personengruppe wenig später erneut in der Schlachthausstraße angetroffen. Die jungen Männer wurden angezeigt und haben nun jeweils mit einem Bußgeld zu rechnen.

