Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeugkontrolle

Polizeibeamten sind am Dienstagmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle in der Binger Straße nicht nur diverse Mängel an einem Pkw aufgefallen, sondern sie konnten bei der näheren Überprüfung im Kofferraum auch verdächtige Behältnisse und Schläuche auffinden. Die transportierten Utensilien rochen nach Diesel, weshalb derzeit geprüft wird, ob diese in Verbindung mit Kraftstoffdiebstählen stehen könnten. Da am Wagen trotz Schneematsch und Temperaturen um den Gefrierpunkt zwei Sommerreifen montiert waren, von denen einer abgefahren war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Stetten am kalten Markt

Unter starkem Medikamenteneinfluss gefahren

Verkehrsteilnehmer behindert und gefährdet hat ein 57-jähriger Opel-Fahrer, der am Dienstag gegen 15.15 Uhr unter dem Einfluss von Medikamenten zwischen Schwenningen und Stetten a.k.M unterwegs war. Ein Autofahrer hatte die Polizei verständigt, da der Mann mit seinem Wagen mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen war und entgegenkommende Fahrer mit seinen unsicheren Fahrmanövern zum Abbremsen oder Ausweichen gezwungen hatte. Die Streifenwagenbesatzung stellte bei der Überprüfung des Fahrers, der kurze Zeit später angetroffen werden konnte, medikamentenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Bei dem 57 Jahre alten Mann, der offensichtlich nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn. Personen, die durch die auffällige Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.

Sigmaringendorf

Haustürgeschäft: Coronatest

Nachdem ein Unbekannter in den letzten Tagen bei einer 79-jährigen Frau in der Laucherthaler Straße klingelte und ihr einen kostenpflichtigen Corona-Test anbot, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Betrugsdelikts. Der Mann, der mit einem weißen Pullover bekleidet war, gab an, gegen Bezahlung von 100 Euro einen Sofort-Test durchführen zu können. Nachdem die Frau dies ablehnte, entfernte er sich. Die Polizei Ravensburg warnt vor derartigen Haustürgeschäften und rät zur Vorsicht und einem gesunden Maß an Misstrauen.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Auf etwa 9.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße entstand. Ein 35-jähriger Fahrer eines Ford Focus bog von der Johann-Peter-Hebel-Straße nach links auf die oben genannte Straße ein und übersah dabei den Ford S-Max einer vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Pfullendorf

Weihnachtsbaum in Kirche umgeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Montag, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr, einen auf dem Altar der Stadtpfarrkirche stehenden, fünf Meter hohen Weihnachtsbaum vorsätzlich umgeworfen hat. Der an Baumschmuck und einer kunsthistorischen, hölzernen Sitzbank entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Herbertingen

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wird einem 34-jährigen Autofahrer vorgeworfen, der am Dienstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert wurde. Nachdem der Verdacht bestand, dass der Mann unerlaubt im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Dort stellten die Polizisten bei genauer Überprüfung des Führerscheins deutliche Anzeichen für eine Dokumentenfälschung fest. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 34-Jährigen wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell