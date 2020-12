Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Wangen

25-Jähriger rastet aus

Die Polizei auf Trab hielt am Dienstag ein 25-jähriger Ausländer. Der junge Mann begab sich gegen 11.30 Uhr zunächst in eine Bankfiliale in Wangen, wo er Geld abheben wollte. Da er sich jedoch nicht entsprechend ausweisen konnte, zahlte ihm der Bankmitarbeiter kein Bargeld aus. Während der folgenden Diskussion gestikulierte der 25-Jährige wild und schlug versehentlich gegen eine Schutzscheibe, die dem 55-jährigen Bankangestellten gegen den Kopf prallte und ihn leicht verletzte. Gegen 12 Uhr fiel der junge Mann im Ordnungsamt Wangen auf, da er dort einen neuen Ausweis beantragen wollte. Mangels Zuständigkeit wurde der Mann jedoch wiederum abgewiesen. Er begann daraufhin, den Amtsleiter zu beleidigen und ging mit einem Stuhl in bedrohlicher Haltung auf ihn zu. Die Polizei konnte den Aggressor beruhigen und erteilte ihm einen Platzverweis. Gegen 16.45 Uhr tauchte der 25-Jährige schließlich bei einer Bankfiliale in Ravensburg auf und beschädigte dort eine Glastür, wodurch Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte jedoch aufgrund einer Videoaufzeichnung identifiziert werden. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Ravensburg

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmorgen im Absenreuterweg ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen abgestellten Skoda Fabia hinten links und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einem Transportfahrzeug, das vor dem Unfall hinter dem Skoda abgestellt war, nicht aus. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Pavillon angezündet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr versucht, einen Pavillon vor einem Hotel in der Karlstraße anzuzünden. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, die den Brandstifter trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Der Unbekannte hatte ein Blatt Papier angezündet und dabei einen Holzpfosten der Laube beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Angaben des Zeugen zufolge ist der Täter ca. 170 cm groß und schlank. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Hund beißt Frau

Leichte Verletzungen an der Hand trug eine 39-Jährige am Dienstag gegen 17.45 Uhr davon, nachdem ein fremder Hund nach ihr geschnappt hatte. Die Frau ging mit ihrem Kleinkind auf der Brücke zwischen Achtalschule und Achtalhalle spazieren. Plötzlich kam ein bellender schwarzer Hund von hinten auf die Mutter zugerannt. Diese konnte ihr Kleinkind gerade noch hochheben, der Hund schnappte dennoch nach einem Schuh des Kindes. Beim Versuch der 39-Jährigen, den Hund zu vertreiben, biss ihr der Vierbeiner in die Hand. Erst als sie den Hund mit dem Fuß zur Seite schob, nahm einer von zwei Jugendlichen, die sich in der Nähe des Hundes befanden, diesen an die Leine. Obwohl die Frau ankündigte, die Polizei zu rufen, ging das Duo weiter. Die beiden jungen Leute sind laut der 39-Jährigen 17-23 Jahre alt, beim Hund handelte es sich um eine Art Rottweiler mit leuchtendem Halsband. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0751/803-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Heckscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter schlug am frühen Dienstagmorgen zwischen 0.30 und 3 Uhr die Heckscheibe eines im Oberriedweg abgestellten VW Golf ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Kaminbrand

Ein ganzer Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waldsee sowie ein Fahrzeug der Wehr in Reute mussten am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Kaminbrand nach Gaisbeuren ausrücken. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung mit schwarzem Qualm wahrgenommen und den Notruf gewählt. Ursächlich für die Brandentstehung war mutmaßlich Glanzruß im Kamin. Unter Hinzuziehung eines Schornsteinfegers wurde der Schornstein kontrolliert ausgebrannt und gereinigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wangen

Brand

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Praßbergsiedlung. Bei Aufräumarbeiten in der angrenzenden Garage entdeckte ein Mann offene Flammen im Eingangsbereich des Hauses und verständigte geistesgegenwärtig einen Nachbarn. Dieser konnte mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpfen. Unter Zuhilfenahme eines zweiten Löschapparats konnten die Männer die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr ersticken, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann ausrückte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leutkirch

Fahrzeuglenker unter Drogen

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 20 Uhr bei einem 29-jährigen Pkw-Lenker fest, den sie in Reichenhofen stoppten. Nachdem ein Urintest positiv auf THC reagiert hatte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei seinem 31-jährigen Beifahrer wurde zudem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Das Duo gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Bad Wurzach

Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte in der Dr.-Harry-Wiegand-Straße. Die Einbrecher gelangten über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Gastwirtschaft und entwendeten dort ein Sparschwein mit einem kleineren Geldbetrag. Am Fenster entstand indes Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen bei der abgelegenen Gaststätte wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach unter 07564/2013 zu melden.

