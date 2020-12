Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg Täter nach häuslicher Auseinandersetzung in Haft

LeutkirchLeutkirch (ots)

Am vergangenen Sonntagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einem Teilort von Leutkirch zu einer Streitigkeit zwischen einer 41-Jährigen und deren 40-jährigen Lebensgefährten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde die Frau von ihrem stark alkoholisierten Lebensgefährten zunächst beleidigt, bedroht und gegen eine Wand im bislang gemeinsam bewohnten Wohnhaus gedrückt. Anschließend zerrte der Tatverdächtige seine Lebensgefährtin in ein Zimmer, brachte sie zu Boden und begann sie derart kräftig im Bereich des Kehlkopfs zu würgen, dass die Frau zuletzt keine Luft mehr bekam. Erst als ein Familienmitglied das Zimmer betrat, ließ der 40-Jährige von seiner Lebensgefährtin ab, so dass sie zu Nachbarn flüchten konnte.

Nach der Tat flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und anschließend mit seinem Pkw. Erst nach Mitternacht konnte der an mehreren Stellen beschädigte Pkw von Polizeibeamten wieder an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen festgestellt werden. Im Rahmen einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte der erheblich alkoholisierte Mann im Wohnhaus angetroffen werden, woraufhin eine Blutentnahme zur Feststellung seiner Alkoholisierung durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die 41-jährige Frau konnte zusammen mit ihren drei Kindern an einem sicheren Ort unterbracht werden.

Der 40-jährige Mann wurde am Montagnachmittag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Daneben ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann nach der Auseinandersetzung mit seinem Pkw geflüchtet und dabei mit anderen Fahrzeugen oder Gegenständen kollidiert ist. Personen, denen insbesondere im Bereich von Leutkirch und Umgebung entsprechende Schäden an ihren Fahrzeugen oder sonstigen Objekten aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/8488-0 zu wenden.

Erste Staatsanwältin Tanja Kraemer, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell