Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, als ein bislang Unbekannter in der Sperbergasse in Friedrichshafen ein parkendes Fahrzeug streifte. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 13:50 Uhr. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 7010 zu melden.

Eriskirch

Beim Einkaufen bestohlen

Einen Geldbeutel mit nahezu 100 Euro Bargeld und diversen Geldkarten hat ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 15:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt, in der Friedrichshafener Straße einer 71-jährigen Kundin gestohlen. In einem unbeobachteten Augenblick griff der Unbekannte in den Einkaufskorb der 71-jährigen und nahm den schwarzen Ledergeldbeutel heraus. Personen, die Verdächtiges in oder um das Geschäft beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter der Tel.: 07541 7010 in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Unfall mit großem Sachschaden

Zu einem Unfall zweier Fahrzeuge kam es am Montagmorgen um 10:15 Uhr an der Kreuzung L 326/Vorderreute. Der 22-jährige Lenker eines Pkw war in den Kreuzungsbereich gefahren, ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw-Lenkers zu beachten. Es kam zum Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am 21.12.2020 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen auf dem REWE-Parkplatz in der Albrechtstraße abgestellten Seat Leon, an welchem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Fahrzeuglenker unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Personen, die zum Verursacher oder sonstige Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen, Tel.: 07541 7010, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Eisplatten beschädigen Pkw - Lkw fährt weiter

Am Montag um 09:45 Uhr ereignete sich in der Berger Straße ein Unfall durch herunterfallende Eisplatten. Ein Lkw befuhr den Kreisverkehr bei der Firma Grossmann und verlor beim Ausfahren Eisplatten, welche sich auf dem Dach des Sattelaufliegers befanden. Diese fielen auf einen entgegenkommenden Pkw, an dem Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der Fahrer des weißen Lkw fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach weiter. Personen, die Hinweise zu dem Sattelzugfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541 7010, in Verbindung zu setzen.

Renitenter Mann

Tettnang

Am Montagmorgen kurz vor acht Uhr bestand ein 44-Jähriger auf sofortige Behandlung in der Corona bedingt geschlossenen Notaufnahme des Krankenhauses Tettnang. Da er nicht wahrhaben wollte, dass eine Behandlung nicht möglich ist, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Nachdem der 44-Jährige auch die Aufforderung der Polizeibeamten ignorierte und einem Platzverweis nicht nachkam, mussten die Polizisten den Mann überwältigen. Der Mann, der zur Behandlung ins Krankenhaus nach Friedrichshafen gebracht wurde, hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Frickingen

Unfall mit drei Beteiligten

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montag kurz vor 14:00 Uhr auf der L 200. Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Heiligenholz in Richtung Altheim. Kurz nach der Abfahrt zum Grillplatz Heiligenholz kam sie jedoch bei dem Versuch zu halten ins Schleudern. Hierbei touchierte sie zwei entgegenkommende Fahrzeuge, von denen eines abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Personen wurden zum Glück keine verletzt.

Überlingen

Pkw schleudert - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Ein Unfall mit zwei leicht Verletzten ereignete sich am Montag um 14:30 Uhr auf der L 200. Eine 38-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Landstraße von Altheim in Richtung Überlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Pkw-Führerin auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrspur, fuhr auf eine dort beginnende Leitplanke auf, überschlug sich und kam an einer Böschung zum Stehen. Die beiden leichtverletzten Insassen konnten sich jedoch aus eigener Kraft aus dem Auto befreien. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Leitplanke beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Deggenhausertal

Unfall im Begegnungsverkehr - Beide Fahrzeuge Totalschaden

Ein Unfall im Begegnungsverkehr mit einem Sachschaden von rund 25.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 11:30 Uhr auf der L 204. Der Unfallverursacher, der von Wittenhofen in Richtung Untersiggingen fuhr, geriet aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, kam danach von der Fahrbahn ab und fuhr einen etwa drei Meter hohen Abhang hinunter. Der entgegenkommende 31-jährige Autofahrer konnte auf der Fahrbahn zum Stehen kommen. Verletzungen konnten durch die hinzugerufenen Sanitäter nicht festgestellt werden, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totaltschaden.

Überlingen

Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei, zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter an der Geschäftsstelle der Landesgartenschau in der Bahnhofstraße beging. Der bislang unbekannte Täter sprühte im Zeitraum vom 20.12.2020, 16:00 Uhr, bis 21.12.2020, 08:00 Uhr, den Schriftzug "Landes Gitter Schau 2020" auf die dortige Hecke. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Personen, die im fraglichen Tatzeitraum Verdächtiges bei der Geschäftsstelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel.: 07551 8040, in Verbindung zu setzen.

