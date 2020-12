Polizeipräsidium Ravensburg

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse verzeichnete die Polizei im Landkreis Ravensburg am Montag 17 Verkehrsunfälle, die weitestgehend Blechschäden nach sich zogen.

Nachdem sie gegen 14.30 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn auf der K 7905 Höhe Herrot ins Rutschen geraten war, kam eine 34-jährige Citroen-Fahrerin nach links von der Straße ab und verletzte sich dabei leicht.

Ein 66-jähriger Audi-Lenker fuhr gegen 19.30 Uhr auf der K 7933 von Haisterkirch nach Mennisweiler. An der Stoppstelle auf Höhe der L 314 rutschte sein Fahrzeug, das noch mit Sommerreifen ausgestattet war, weiter und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem VW eines vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW gegen die dortige Bahnanlage geschleudert, wodurch sich alle vier Schranken schlossen. Ein Techniker musste anrücken, um die Bahnschranken wieder zu öffnen. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wolketsweiler und Tepfenhard rutschten kurz nach 16 Uhr zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand.

Ravensburg

Renitenter Mann schlägt Polizistin

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 41-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 14 Uhr nach einer Polizeibeamtin schlug. Der Mann war aufgrund einer Verletzung in ein Krankenhaus gebracht worden. Da er starke Stimmungsschwankungen hatte, gegenüber den Einsatzkräften aggressiv wurde und das Behandlungszimmer verlassen wollte, musste er für die notwendige medizinische Versorgung in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich und schlug einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Während diese durch den Schlag glücklicherweise nicht verletzt wurde, wird nun gegen den 41-Jährigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wolpertswende

Unbekannte wüten in Lagerhalle

Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen, da unbekannte Täter über das Weihnachtswochenende in eine Lagerhalle in Mochenwangen eingestiegen sind. Dort entleerten sie ein Ölfass und sprühten mit einem Feuerlöscher umher. Die Eindringlinge wickelten zudem einen Hubwagen mit Folie ein. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Schmierfink unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben am langen Weihnachtswochenende einen Stromverteilerkasten sowie eine Bushaltestelle an der B 30 Höhe Gaisbeuren mit schwarzer Farbe besprüht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu Nötigung

Das Polizeirevier Wangen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits an Heiligabend gegen 11.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet hat. Eine 35-Jährige fuhr mit ihrer weißen Mercedes A-Klasse stadteinwärts. Gleich mehrmals bremste sie ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab, weshalb auch der hinterherfahrende Lenker eines blauen Dacia Dokker jedes Mal zum Anhalten gezwungen wurde. Aufgrund von Gegenverkehr war es dem Mann zunächst nicht möglich, die A-Klasse zu überholen. Bei einem weiteren Bremsmanöver durch die Frau gelang es ihm schließlich, an dem Mercedes vorbeizufahren. Hierbei streifte der Dacia-Fahrer jedoch den Mercedes am Heck. Zeugen, hier insbesondere Personen, die zur Fahrweise der Frau Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Graffiti

In der Nacht von Sonntag auf Montag war ein bislang unbekannter Graffiti-Sprayer im Rotgerberweg am Werk. Der Schmierfink besprühte ein Garagentor in roter Farbe mit linksgerichteten Parolen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. In jüngster Zeit hatten Unbekannte das Gebäude bereits mehrfach beschmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07541/701-0.

Isny

Einbruch in ehemaliges Hotel

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 18. bis 28.12.2020 in ein ehemaliges Hotel bei Neutrauchburg eingebrochen. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Unbekannte in das leerstehende Gebäude. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07562/97655-0 zu melden.

Isny

Einbruch in Gartenlage

Die Geräteschuppen zweier Gärten im Weidachweg wurden von Einbrechern über die Weihnachtsfeiertage aufgebrochen. Die Unbekannten erbeuteten aus einem der Schuppen ein Akkubohrerset. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter 07562/97655-0.

Kißlegg

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte am Montag gegen 15.40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bei einem Verkehrsunfall. Der Unbekannte fuhr auf dem Gemeindeverbindungsweg in Löhle in Richtung Kläranlage. Da er in einer Linkskurve zu weit nach links geriet, musste ein entgegenkommender 23-Jähriger mit seinem Audi ausweichen. Dadurch geriet der Audi-Fahrer ins Schleudern und prallte in der Folge gegen einen Metallpfosten neben der Fahrbahn. Der Unbekannte, der laut dem 23-Jährigen mit einem silbernen VW Golf V unterwegs war, setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen Unfallflucht und erbittet unter 07529/97156-0 Hinweise zum Unfallverursacher.

Leutkirch

Betrunken am Steuer

Weit über ein Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 37-jährigen Pkw-Lenker, der am Dienstag, um kurz nach 2 Uhr, in Diepoldshofen von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Da der Mann keinen triftigen Grund für seine nächtliche Fahrt während der Ausgangssperre vorweisen konnte, gelangt er nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Leutkirch

Einbruch

Unbekannte haben über die Weihnachtsfeiertage in ein Geschäft in der Wangener Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude. Dort versuchten sie, eine Tür zu den Büroräumen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. An dem Kellerfenster entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Einzelhandelsgeschäft war in jüngster Zeit bereits mehrmals von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Leutkirch

Fahrgemeinschaft trotz Corona

Bei der Kontrolle eines VW am Montag gegen 16.30 Uhr auf der A 96 staunten Beamte der Verkehrspolizei nicht schlecht. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen aus Deutschland und der Schweiz, die alle aus verschiedenen Haushalten stammten und sich über das Internet zu einer Fahrgemeinschaft verabredet hatten. Die Polizei untersagte dem Fahrzeuglenker die Weiterfahrt in dieser Form. Alle vier Insassen erwartet nun eine Anzeige beim Landratsamt wegen Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften.

Bad Wurzach

Frau fährt betrunken

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Beamten der Verkehrspolizei am Montag gegen 21.30 Uhr bei der Kontrolle einer Pkw-Lenkerin in einem Teilort von Bad Wurzach entgegen. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von weit über einem Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik anordneten. Ihr Fahrzeug musste die Frau stehen lassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

