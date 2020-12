Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Tettnang - Kau

Verpuffung löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Verpuffung in einem Kachelofen war die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 21 Uhr im Kapellenweg. Ob Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt. Bewohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Kressbronn

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Nachdem sich Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittgeschäft in der Argenstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Durch eine eingeschlagene Glastüre gelangten die fünf dunkel gekleideten Personen in das Gebäude, durchwühlten einen Aufenthaltsraum und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der am Gebäude verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen - Manzell

Nach Unfall geflüchtet

Nachdem eine 32-jährige Renault-Fahrerin am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Freizeitgeländes Manzell einen Holzbalken touchierte und anschließend flüchtete, ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen. Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Während am Auto der Unfallverursacherin Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand, kann dieser am Balken noch nicht genau beziffert werden. Die 41-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Oberteuringen - Neuhaus

Kaminbrand in Bauernhaus

Zu einem Kaminbrand rückten am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Ravensburger Straße aus. Im Kamin des Bauernhauses hatten sich Aschereste entzündet, die für Passanten sichtbaren Flammenschlag verursachten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Während der Einsatzmaßnahmen, die bis etwa 18 Uhr andauerten, war die Straße gesperrt.

Überlingen

Fassade durch Eier- und Rotkohlwurf beschädigt - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell das Polizeirevier Überlingen, nachdem Unbekannte in der Zeit von 20.- 27. Dezember, ein Gebäude in der Jodokstraße mit Eiern und Rotkohl beworfen haben. Der Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem - Mimmenhausen

Wegen eines Kaminbrandes rückten am Sonntagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Bodenseestraße aus. Sogenannter Glanzruß hatte für den Brand gesorgt, der am Kamin etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte. Die Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Salem - Mimmenhausen

Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Nachdem sich zwei Unbekannte am späten Freitagabend unberechtigt Zutritt in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zwei Männer versuchten zunächst gegen 21 Uhr über die Terrasse in das Gebäude zu gelangen, ließen jedoch zunächst davon ab, um gegen 23.15 Uhr wieder zurückzukehren. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sie sich dann Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und durchwühlten diese. Während durch den Einbruch Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand, wurde lediglich ein älteres Mobiltelefon gestohlen. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage konnten zwei etwa 30 bis 40 Jahre alte Täter festgestellt werden:

1. Person: Etwa 170 cm groß, Glatze und Kinnbart. Bekleidet mit grauem Pullover, olivgrüner Weste und Flecktarnhose. Er trug weiße Sneaker mit blauen Streifen und Wollhandschuhe (oder Socken) mit Schneeflockenmuster.

2. Person: Etwa 175 cm groß, krauses Haar und ungepflegter Bart. Bekleidet mit bordeauxrotem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose. Er trug weiße Sneaker der Marke Nike und eine rot-karrierte Boxershort.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg