Ravensburg

Fahrrad entwendet

Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg wurden am Donnerstag gegen 7.30 Uhr wegen einer auffälligen Person zum Bahnhof gerufen. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Mannes machte dieser widersprüchliche Angaben zur Herkunft seines mitgeführten Fahrrads. Da der Mann bereits gegen 7 Uhr aufgefallen und zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrrad unterwegs war, geht die Polizei davon aus, dass der 25-Jährige das Herrenrad zwischen 7 und 7.30 Uhr im Bereich Robert-Bosch-Straße / Bahnhof entwendet hat. Wer Hinweise zu dem silbernen Fahrrad der Marke "Fitness" geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw prallt gegen Gartenzaun - Fahrer flüchtet

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand Heiligabend, als der Lenker eines Daimler gegen 17 Uhr in Obereschach rückwärts gegen einen Gartenzaun fuhr. Beim Eintreffen der Polizei fanden die Beamten den verunfallten Pkw verlassen vor. Trotz einer sofortigen Fahndung fehlte vom Fahrer jede Spur. Erst gegen 20.30 Uhr meldete sich ein 19-Jähriger telefonisch beim Polizeirevier Ravensburg und gab sich als Fahrer aus. Seinen Aufenthaltsort wollte er jedoch nicht nennen. Der junge Mann muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein abgestellter VW Beetle wurde im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag in der Ebertstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren. Der VW, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war, wurde dabei hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Schlier / Unterankenreute

Unerlaubte Party - Richtigstellung

Wie wir in unserer Pressemeldung berichteten, wurde die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag zu einer unerlaubten Party in Unterankenreute gerufen. Die Feier fand entgegen unseres Berichts nicht in einer Autowerkstatt, sondern in einem Firmengebäude statt.

Unsere Meldung vom 26.12.2020:

Schlier / Unterankenreute

Unerlaubte Party

Von einer anonymen Hinweisgeberin wurde das Polizeirevier Ravensburg in der späten Freitagnacht etwa gegen 23.15 Uhr über eine Party in einer Autowerkstattstatt in Unterankenreute informiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie insgesamt neun männliche Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren feststellen. Anlass für die Feier war offensichtlich ein Geburtstag. Alle Personen müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten.

Weingarten

Adventskranz brennt lichterloh

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 90-Jährige, als ihr Adventskranz am Heiligabend in Flammen auf ging. Die Rentnerin war zunächst der Annahme, dass der Rauchmelder wegen leerer Batterien anschlug, erkannte dann jedoch die Situation sofort und begann, den Brand mit einer Decke zu löschen. Diese fing jedoch auch Feuer, weshalb sie beides nach draußen verbrachte. Ein Nachbar, der wegen des Rauchmelders auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte der 90-Jährigen mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und konnte die Flammen löschen. Beide mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zunächst in einer Klinik untersucht werden, konnten diese jedoch zeitnah wieder verlassen. Die Seniorin erlitt zudem Verbrennungen am Arm.

Bad Waldsee

Betrunken Unfall verursacht

Sachschaden von über 2.000 Euro versachte ein 41-jähriger Audi-Fahrer am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf dem Bleicheparkplatz. Beim Abbiegen von der Bleichestraße in den dortigen Parkplatz streifte er einen abgestellten Opel Meriva, sodass dieser seitlich verschoben wurde. Der 41-Jährige setzte dennoch seine Fahrt fort. Ein unbeteiligter Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen notieren und die Polizei informieren. Die Beamten stellten den beschädigten Audi unweit der Unfallstelle in einer Parklücke abgestellt fest. Der Unfallverursacher, der sich bereits an seiner Wohnanschrift befand, war deutlich alkoholisiert. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sein ausländischer Führerschein wurde einbehalten.

Altshausen

Fremder im Haus

Heftig erschrocken hat sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr eine Anwohnerin in der Pfarrstraße, als sie in ihrem Hausgang einen fremden Mann antraf. Der 64-jährige Tatverdächtige war mittels eines steckenden Schlüssels in das Haus gelangt. Er war gerade dabei, sich umzusehen und bettelte die Frau um Geld an. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 64-Jährige das Gebäude bereits verlassen und konnte von den Beamten im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Mann nichts entwendet. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

Aulendorf

46-Jähriger ohne Führerschein

Weil er sich bei Erkennen des Streifenwagens auffällig verhielt, nahmen Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntag gegen 21 Uhr in einem Ortsteil einen 46-jährigen Pkw-Lenker unter die Lupe. Im Laufe der Kontrolle gab der Mann zu, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Halter des Fahrzeugs erwartet ebenfalls eine Anzeige, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Wangen

Unfall fordert eine Leichtverletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag im Auwiesenweg ereignet hat. Ein 34-jähriger Opel-Lenker fuhr aus einem Grundstück in die Straße ein. Da die Sicht durch parkende Fahrzeuge verdeckt war, übersah er eine 79-Jährige mit ihrem Toyota. Bei der Kollision der beiden Pkw erlitt die Toyota-Fahrerin leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen rückte wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aus.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu Überholmanöver

Das Polizeirevier Wangen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich an Heiligabend gegen 9.30 Uhr auf der L 320 zwischen Bahnhof Ratzenried und Oflings ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Pkw überholte trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste eine entgegenkommende 56-jährige Taxi-Fahrerin nach rechts ausweichen, wobei sie mit einem Leitpfosten kollidierte. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Sowohl der Lkw, dessen Front von der Frau als dunkelblau/lila beschrieben wurde, als auch der Überholende setzten ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise zu den beiden Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Wangen unter 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Pkw-Lenker unter Drogen

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einem 37-jährigen Pkw-Lenker im Stadtgebiet fest. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Isny - Großholzleute

Zigarettenautomat entwendet

Einen kompletten Zigarettenautomaten entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Gaststätte in der Hauptstraße. Die Diebe verschafften sich der Spurenlage zufolge mutmaßlich mit einem Zweitschlüssel Zugang zum Vorraum des Lokals und luden den Automaten in ein Fahrzeug ein. Spaziergänger fanden den aufgebrochenen Verkaufsautomaten am Samstagvormittag auf einem nahegelegenen Wanderparkplatz. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter 07562/97655-0 zu melden.

Kißlegg

Fahrer unter Drogen

Beamte der Verkehrspolizei stoppten am Sonntag kurz nach 15 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Lenker auf der A 96, bei dem sie deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten. Ein Urintest bei dem jungen Fahrer verlief positiv. Der Mann, bei dem zudem ein Tütchen mit Marihuana-Resten aufgefunden wurde, musste die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Leutkirch

Fahrzeug aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag einen in der Balterazhofer Straße abgestellten Fiat auf. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere und entwendete eine Lautsprecherbox im Wert von ca. 80 Euro. Am Fahrzeug entstand indes ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

