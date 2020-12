Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mutmaßlich ein gesundheitliches Problem war am Sonntagmittag die Ursache für den Sturz eines 76-jährigen Mountainbike-Fahrers auf der Lampertsweiler Straße. Der Radfahrer war von Hochberg kommend in Richtung Lampertsweiler unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Rad verlor. Fußgänger, die den Unfall beobachtet hatten, kamen dem kurzzeitig bewusstlosen, schwer verletzten Mann zur Hilfe und verständigten den Notarzt. Der 76-Jährige wurde nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bad Saulgau

Beim Aussteigen Verkehr nicht beachtet - Unfall

Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Friedrichstraße ereignete. Eine 76-jährige VW-Lenkerin fuhr von der Kaiserstraße kommend an einem am Fahrbahnrand stehenden Ford vorbei, als eine 35-Jährige aus den geparkten Wagen aussteigen wollte und die Tür öffnete. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

