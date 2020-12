Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Kaminbrand

Feuerwehr und Polizei rückten am 26.12.2020 gegen 14:00 Uhr zu einem Brand in Ailingen in die Hauptstraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um einen Kaminbrand handelte und kein Gebäudeschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Ein Schornsteinfeger überwachte in der Folge das Ausbrennen des Kamins.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 26.12.2020 gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ravensburger Straße / Dietostraße gerufen. Dort stießen ein 50-jähriger Opelfahrer und ein 46-jähriger Mercedesfahrer im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Beide Fahrer gaben für sich an, jeweils an ihrer Ampel grün gehabt zu haben, weshalb die Polizei weitere Zeugen sucht. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

