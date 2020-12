Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bauwagen besprüht

Sigmaringen/ BingenSigmaringen/ Bingen (ots)

Ein männlicher Unbekannter wurde am späten Freitagnachmittag etwa gegen 17.00 Uhr von Zeugen an einem Bauwagen auf Höhe des Wanderparkplatzes in verdächtiger Weise beobachtet. Beim Erkennen der Zeugen ging er in Richtung Ruine Hornstein flüchtig. Die Beamten konnte schließlich am Bauwagen frische aufgemalte Farbe feststellen. Es wurden die Worte "I love is gone" aufgesprüht. Der Sachschaden wird auf ca. 100.- Euro geschätzt.

