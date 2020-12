Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Mit Skateboard ohne Führerschein unterwegs

Den Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen fiel am Freitag um 13.24 Uhr in der Chralottenstraße in Friedrichshafen ein 31-jähriger Skatboard Fahrer auf, welcher beim Aufstiegen ohne anzustoßen losfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass das Board mit einem Elektromotor ausgerüstet ist. Entsprechend den Herstellerangaben fährt das Skateboard bis zu 38 Km/h schnell. Der 31-jährige ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, auch muss er sich wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Kressbronn am Bodensee

Toilettenpapier angezündet

Unbekannte zündeten am Freitag in der Zeit von 05:30 Uhr bis 19:15 Uhr das Toilettenpapier in einer öffentlichen Toilette in der Seestraße in Kressbronn am Bodensee an. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.- Euro. Ein Übergreifen des Feuers auf das Toilettenhäuschen war nicht möglich.

