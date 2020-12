Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Renitente Person

Erheblichen Widerstand gegen die Polizeikräfte leistete ein 26-jähriger polizeibekannter Ravensburger am Freitagabend gegen 22.23 Uhr in der Uferstraße in Ravensburg. Zuvor hatte er gegenüber seiner Lebensgefährtin angekündigt, dass er sich etwas antun wird. Aus diesem Grund sollte der Mann einem Arzt vorgestellt werden. Der Mann musste an den Händen und Füssen geschlossen werden und konnte danach schließlich mit dem Rettungswagen ins ZfP Weißenau verbracht werden. Neben Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten kommt er auch werden erheblichen Beleidigungen gegen die Polizeibeamten bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige.

Schlier / Unterankenreute

Unerlaubte Party

Von einer anonymen Hinweisgeberin wurde das Polizeirevier Ravensburg in der späten Freitagnacht etwa gegen 23.15 Uhr über eine Party in einer Autowerkstattstatt in Unterankenreute informiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie insgesamt neun männliche Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren feststellen. Anlass für die Feier war offensichtlich ein Geburtstag. Alle Personen müssen sich nun wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten.

Isny

Betrugsversuche durch falsche Sparkassenmitarbeiter

Am Freitag den 25.12.2020 wurden mehrere Bürger im Präsidiumsbereich Ravensburg von Betrügern die sich als Mitarbeiter einer Sparkasse ausgaben, telefonisch kontaktiert und aufgefordert eine Testüberweisung zu tätigen, da es angeblich zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. In einem Fall wurde durch den 75-jährigen Geschädigten auch eine Überweisung getätigt. Als der Mann den Sachverhalt aber seinen Kindern erzählte, konnte die Überweisung vermutlich zurückgehalten werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich daraufhin, dass ein derartiger Geschäftsvorgang von den Banken nie am Telefon getätigt wird. Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

