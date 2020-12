Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch im Allgäu - Adrazhofen - Einbruch in Käsefachgeschäft

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch, 23.12.2020, auf Donnerstag, 24.12.2020, durch einschlagen einer Scheibe in das Käsefachgeschäft ein. Das Diebesgut, Bargeld, betrug ca. 80, -- Euro. Der Sachschaden wurde auf ca. 300, -- Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07561 8488 - 0 an die Polizei in Leutkirch zu wenden.

