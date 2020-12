Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 23/24.12.2020 aus dem Bodenseekreis.

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Salem 25jähriger fährt unter Drogeneinwirkung

Weil er seine Zigarettenkippe aus dem Fahrzeug warf, fiel ein BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 17.50 Uhr einer Polizeistreife in Salem auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Überlingen fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird angezeigt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinwirkung.

Markdorf

Beziehungsstreit zwischen Pärchen eskaliert

Total eskaliert ist der Streit zwischen einem 26jährigen und seiner 22jährigen Freundin am Mittwochabend in der Weinsteig in Markdorf. Weil sie ihm seinen Drogenkonsum vorwarf, schlug und trat er auf seine Freundin ein. Auch eine Bekannte, die versuchte dazwischen zu gehen, griff der Mann an. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann zudem seiner Freundin zuvor mehrere Hundert Euro entwendet hatte.

Meckenbeuren

Bei Autofahrer werden Drogen gefunden

Kontrolliert wurde ein 20jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Hauptstraße in Meckenbeuren. Dabei stellten die Beamten eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest und fanden im Fahrzeug zwei verbotene Messer und Drogen. Nach einer Blutprobe wurde bei dem Mann auf richterliche Anordnung seine Wohnung durchsucht, was zum Auffinden von weiteren Drogen führte. Gegen den Mann wird bei der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell