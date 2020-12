Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 23/24.12.20 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Bad Wurzach

Mann schlägt anderen mit Stuhl

In der Asylunterkunft im Birkenweg in Bad Wurzach griff ein nigerianischer Asylbewerber einen Landsmann mit einem Stuhl an. Aus einer Nichtigkeit heraus schnappte der 20jährige, alkoholisierte Täter am Mittwoch gegen 21.00 Uhr einen Stuhl und drosch damit auf einen 20jährigen Mitbewohner ein. Der Geschädigte musste in einer umliegenden Klinik behandelt werden. Der Täter wird wegen Gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Ravensburg

Unbekannte schlagen Autoscheiben ein

Aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen heraus, wurde am Mittwoch gegen 18.35 Uhr ein Fahrzeug auf einem Parkplatz am Bildungszentrum St. Konrad beschädigt. Mit unbekannten Gegenständen wurden nahezu alle Scheiben an dem Opel Corsa eingeschlagen. Die Täter, im Alter von 16 bis 22 Jahren, flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Gartenstraße. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

