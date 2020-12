Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Messkirch

Betrunken Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine alkoholisierte 42-jährige Fahrerin am vergangenen Montag gegen 18.00 Uhr in der Grabenbachstraße. Die Frau war mit ihrem Pkw vom Adlerplatz kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als sie auf die linke Fahrbahnseite geriet und frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen zusammenstieß. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von nahezu 2,5 Promille ergab, wurde bei ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe veranlasst. Der Führerschein der 42-Jährigen wurde von den Beamten beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw des jungen Mannes musste abgeschleppt werden.

Messkirch

Auto streift Pkw beim Anfahren

Zu einem Verkehrsunfall mit über 2.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Grabenbachstraße auf Höhe des Adlerplatzes. Beim Anfahren von einer Bushaltestelle streifte eine 27-jährige Fahrerin, die ihren Pkw dort kurzeitig geparkt hatte, den VW Polo einer 39-Jährigen, die ordnungsgemäß in Richtung Stockacher Straße unterwegs gewesen war.

Messkirch

Beim Überholen Vollbremsung verursacht

Den Führerschein eines Autofahrers beschlagnahmte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, nachdem dieser auf der B 313 unmittelbar nach der Abfahrt nach Rohrdorf in Fahrtrichtung Messkirch überholte. Trotz sichtbaren Gegenverkehrs startetete der Beschuldigte ein Überholmanöver, wodurch der Fahrer des überholten Pkw sowie der Lenker des entgegenkommenden Autos eine Vollbremsung durchführen mussten. Nur durch die schnelle Reaktion der beiden Fahrer konnte der Beschuldigte seinen Überholvorgang beenden und eine Frontalkollision der Fahrzeuge verhindert werden. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sigmaringen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer nächtlichen Kontrolle in der Innenstadt am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr trafen die Beamten auf eine 52-Jährige, die ohne Führerschein unterwegs war. Zudem verstieß sie gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und auch das Fahrzeug war wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben. Auf sie kommen nun ein Bußgeld und ein Strafverfahren zu.

Stetten am kalten Markt

Betrunkener stiftet nächtliche Unruhe

Zweimal mussten die Beamten am frühen Mittwoch in der Zeit von 1.00 Uhr bis 02.00 Uhr in die Rosenstraße ausrücken, nachdem ein Mann über erhebliche Lärmbelästigung, verursacht durch seinen im selben Haus wohnenden Nachbarn, klagte. Als die hinzugerufene Polizeistreife den Mann daraufhin aufforderte die Wohnungstüre zu öffnen, reagierte dieser zunächst nicht. Erst als dem Ruhestörer der Strom abgedreht wurde, kam er vor die Türe. Während er sich in einem ersten Gespräch noch zur Ruhe ermahnen ließ, reagierte er beim zweiten Mal nicht mehr auf die Weisungen der Beamten und musste letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von nahezu 2 Promille.

Krauchenwies

Fahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Totalaschaden

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies ein Verkehrsunfall, bei dem die 26-jährige Fahrerin eines VW leicht verletzt wurde. Ein 73-Jährigre Skoda-Fahrerin geriet, vermutlich infolge von Unachtsamkeit, kurz vor der Auffahrt auf die B 311 in Richtung Krauchenwies langsam auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit der VW-Lenkerin zusammen. Der Versuch der 26-Jährigen dem Fahrzeug auszuweichen misslang, ihr Pkw kam von der Straße ab und wurde in einen Graben geschleudert. Hier überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen brachte ein Familienangehöriger die Fahrerin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 36.000 Euro. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mengen

Im Einmündungsbereich zusammengestoßen

Leicht verletzt hat sich ein 35 Jahre alter Autofahrer, der am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einen Verkehrsunfall an der Einmündung Zeppelin-/Karlstraße verwickelt war. Der Mann wartete an in der Karlstraße, als ein 57 Jahre alter Mercedesfahrer aus der Zeppelinstraße in zu engem Bogen in die Karlstraße einbog und frontal mit seinem Audi kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Bad Saulgau

37-Jährigem wird online Geld gestohlen

Ein Geldbetrag in Höhe von 16.000 Euro wurde einem 37-Jährigen Anfang der Woche im Zusammenhang mit der Nutzung von Online-Banking gestohlen. Dem Mann fiel am Dienstag beim Überweisen eines Geldbetrages auf, dass die Transaktion wegen des angeblichen Überschreitens des festgelegten Tageslimits nicht möglich war. Ein Rückruf bei der Bank brachte Klarheit: Offensichtlich haben unbekannte Täter früher an dem Tag zwei hohe Überweisungen vom Konto des Mannes getätigt. Während die eine Transaktion noch rückgängig gemacht werden konnte, verlor der 37-Jährige durch die Andere 16.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die Bankdaten des Mannes von Betrügern abgegriffen worden. In den Tagen zuvor war der Mann ungewöhnlicher Weise mehrfach zur Eingabe einer TAN aufgefordert worden.

Scheer

Spiegelstreifer - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der K 8265, kurz vor Scheer ereignete. Ein 26-jähriger Hyundai-Fahrer war von Lauchertal kommend unterwegs, als ihm ein weißer VW fahrbahnmittig entgegenkam. Trotz Ausweichmanövers konnte ein Streifvorgang nicht verhindert werden. Obwohl am Hyundai etwa 100 Euro Schaden entstand, fuhr der Unfallverursacher weiter. Personen, die Hinweise zum VW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

