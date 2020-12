Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannte beschädigen Zaun - Radfahrerin stürzt

Ein auf den Radweg ragender Zaun war die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einer verletzten 13-Jährigen, der sich am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr auf der Teuringer Straße ereignete. Das Mädchen war mit ihrem Rad in Richtung Bunkhofen unterwegs, als sich der Fahrradlenker während der Fahrt im Zaun verhakte. Infolge des Sturzes zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Der 52-jährige Verantwortliche gab an, dass Unbekannte in der vergangenen Zeit mehrfach seine Umzäunung beschädigt hatten. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichshafen

Briefkastenanlage beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag in der Riedleparkstraße auf eine Briefkastenanlage eingetreten hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. An den Briefkästen wurden die Türen teilweise stark deformiert, wodurch Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfall im Kurvenbereich

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Jettenhauser Straße ereignete. Zwei Lastwagen wollten eine Engstelle in einem Kurvenbereich in entgegengesetzter Richtung passieren. Der 38-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Lkw langsam am stehenden Gespann eines 52-Jährigen vorbei. Dabei touchierte eine Sicherungsschnalle die Seitenwand des rollenden Aufliegers und riss diese teilweise auf. Während an der Seitenwand etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser an der leicht in Mitleidenschaft gezogenen Schnalle eher gering aus.

Friedrichshafen - Unterlottenweiler

Nacht in Gewahrsamszelle verbracht

Mit Konsequenzen muss ein 37-jähriger Mann rechnen, der die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen musste. Eine Streifenwagenbesatzung war am Nachmittag gerufen worden, da der Mann aggressiv gegenüber seiner Freundin auftrat und diese sich zu einer Nachbarin flüchten musste. Den daraufhin ausgesprochenen Platzverweis befolgte der 37-Jährige, doch wurde später völlig betrunken auf dem Fahrrad angetroffen. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über zwei Promille ergab, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Am Abend meldete sich seine Freundin erneut bei der Polizei, da er wieder zurückgekehrt sei und in der Werkstatt randaliere. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Missachtens des Platzverweises und wegen Trunkenheit in Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen - Meistershofen

Fahrzeuge aufgebrochen und Werkmaschinen entwendet

Mehrere Werkmaschinen der Marken Hilti und Makita haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus zwei auf einem Firmengelände in der Teuringer Straße stehenden Transportern gestohlen. Die Wagen hatten die Täter zuvor aufgebrochen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Maschinen, nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

In Keller eingebrochen

Nachdem sich ein Unbekannter am Mittwoch gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses im Paul-Gerhardt-Weg verschafft hat, ermittelt die Polizei. Wie ein Zeuge berichtete, war die Tür von einem schlanken, etwa 170 cm großen und dunkel gekleideten Mann aufgehebelt und mit einem Tritt geöffnet worden. Während der Sachschaden an der Tür eher gering ausfällt, ist der Diebstahlschaden noch nicht näher bekannt und aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Wasserschaden

Eine defekte Toilettenspülung war der Anlass für einen Feuerwehreinsatz am Montag gegen 14 Uhr in der Grabenstraße. Um das herauslaufende Wasser zu stoppen, versuchten die Einsatzkräfte die Hauptwasserleitung abzusperren. Dabei fiel der gesamte Hahn aus der Verschraubung, das Wasser spritzte über den Flur und richtete in einer darunterliegenden, frisch renovierten Wohnung einen Wasserschaden an. Die Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden.

Tettnang

Shisha löst Brandmelder aus

Dampf aus einer Wasserpfeife löste am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr den Brandmelder einer Gemeinschaftsunterkunft in der Narzissenstraße aus. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Tettnang und der Polizei konnten nach kurzer Rücksprache mit der für den Alarm verantwortlichen 22-Jährigen wieder abrücken.

Oberteuringen

Gegenseitige Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 62 Jahren kam es am Dienstag gegen 14.15 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Benzstraße. Der ältere der Beiden, der mit handwerklichen Arbeiten am Haus beauftragt war, wurde vom 24-jährigen Bewohner verbal beleidigt und mit einem Schraubenzieher angegriffen. Bei der Abwehr zog er sich eine Verletzung an der Hand zu. Im Gegenzug schlug er den jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten, gegen den 62-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag einen in der Alte Poststraße geparkten Audi A3 angefahren hat und anschließend das Weite suchte, ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Verkehrsunfallflucht. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Überlingen

Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich

Zwei verletzte Personen und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der L 200 A ereignete. Ein 19-Jähriger war mit seinem Fiat 500 zwischen Überlingen und Deisendorf unterwegs und kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten sowie einen Mülleimer und durchbrach einen Weidezaun. Auf der angrenzenden Wiese überschlug sich das Fahrzeug und bleib auf dem Dach liegen. Beim Unfall zogen sich der Fahrer und dessen gleichaltriger Beifahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 6.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Fremdschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe kam die freiwillige Feuerwehr Überlingen hinzu. Während der Bergungsmaßnamen, die bis etwa 19 Uhr andauerten, war die Straße voll gesperrt.

