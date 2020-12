Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin von Sprinter erfasst

Schwere Verletzungen erlitt eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr an der Kreuzung Ziegel-/Friedrich-Schiller-Straße ereignete. Der 63-jährige Fahrer eines Sprinters war von der Ziegelstraße kommend nach links in die Friedrich-Schiller-Straße abgebogen und hatte hierbei den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin missachtet. Bei der anschließenden Kollision mit dem Lieferfahrzeug stürzte die Frau, an deren Pedelec laut einer Zeugin das Frontlicht nicht eingeschaltet war, auf die Fahrbahn. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Verletzte zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Ravensburg

Im Parkhaus gegen Wand gefahren

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker verursacht, der am Montagabend gegen 18.50 Uhr in der Tiefgarage am Marienplatz gegen eine Wand geprallt ist. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, suchte der oder die Verursacher/in das Weite. Die Ermittlungen der Polizei zu dem verantwortlichen Fahrer, zu dessen Unfall Videoaufzeichnungen vorliegen, dauern an.

Ravensburg

Unachtsam in Kreisverkehr eingefahren

Mit einem Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.10 Uhr in der Hindenburgstraße. Die 57-jährige Lenkerin eines Renault Megane war in Richtung Innenstadt unterwegs und an der Einmündung zur Weißenauer Straße in den dortigen Kreisverkehr eingefahren, ohne den Vorrang einer bereits im Kreisel befindlichen 53-jährigen Autofahrerin zu beachten. Bei der Kollision mit deren Daimler-Benz wurden keine Personen verletzt.

Grünkraut

Versuchter Einbruch

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 19 Uhr und 06.45 Uhr das Fenster eines Getränkehandels in der Scherzachstraße eingeworfen und dieses anschließend entriegelt. Möglicherweise gab der Unbekannte aufgrund des verursachten Lärms oder weil er gestört wurde, sein weiteres Vorhaben auf. Dennoch beläuft sich der angerichtete Schaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Getränkehandel beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Weingarten

Geparktes Auto angefahren

Vermutlich der Lenker eines weißen Kleinbusses ist am Dienstagmittag zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr beim rückwärts Rangieren gegen das Heck eines in Höhe des Gebäudes Zeppelinstraße 5 abgestellten Nissan Note geprallt. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666.

Altshausen/Ebersbach

Gebäude besprüht

Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter an drei Gebäuden in Ebersbach und Altshausen die Fassade beschmiert und dabei einen Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Während der Unbekannte in Ebersbach eine Wand der Seebachhalle und eines Firmengebäudes in der Straße Sodenstock besprühte, beschmierte er in Altshausen die Rückseite der neuen Sporthalle in der Ebersbacher Straße. In allen Fällen sprühte der Täter großflächig in roter Farbe eine Krone mit jeweils einem Punkt über den Zacken und unter der Krone die Ziffer 12. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges bei einem der Objekte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/92170, in Verbindung zu setzen.

Wangen i. A.

Radfahrer mit Autotür verletzt

Beim Aussteigen aus einem Pkw hat ein 44 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Erzbergerstraße mit der Fahrzeugtüre einen Radfahrer verletzt. Der Mann übersah den auf dem Radweg fahrenden 61-Jährigen, als er sein Fahrzeug, das halb auf dem Tankstellengelände und halb auf dem Radweg geparkt war, verließ. Der Zweiradlenker begab sich nach der Kollision selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Rad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Isny i. A.

Fahrer nach Kollision mit Verkehrsinsel verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer, der am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in der Lindauer Straße, auf Höhe eines Schnellrestaurants, gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Der 56 Jahre alte Mann wurde durch Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle ambulant behandelt. An seinem VW entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Isny i. A.

Einbrecher in der Rainstraße am Werk

Bereits am vergangenen Wochenende war in der Rainstraße offensichtlich ein Einbrecher unterwegs. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des FC Isny, indem er mehrere Türen aufbrach. Einen Türknauf an einer verschlossenen Türe schlug er gänzlich ab. Bislang ist nicht bekannt, ob er tatsächlich etwas entwendete. Weiter versuchte der Unbekannte in die Hütte am Skateplatz zu gelangen. Auch hier schlug er den Türgriff am Eingang ab. Der Zutritt blieb im dennoch verwehrt. Der Polizeiposten Isny hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/ 976550 zu melden.

Isny i. A.

Auto angefahren

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny, nachdem am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Bühlberg einen geparkten Mazda angefahren hat und im Anschluss geflüchtet ist. Der bislang unbekannte Fahrer verursachte an dem rückwärts eingeparkten Wagen einen Schaden an der Stoßstange, der sich auf etwa 1.500 Euro beläuft. Hinweise werden unter Tel. 07562/ 976550 erbeten.

Amtzell

Versuchter Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Einbrecher versucht, in eine Werkstatt in der Wangener Straße zu gelangen. Der Täter scheiterte dabei, ein Fenster aufzuhebeln und auch das Manipulieren an den Scharnieren brachte nicht den gewünschten Erfolg. Allerdings verursachten seine untauglichen Versuche einen Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/ 971560 zu melden.

Amtzell

Autofahrer alkoholisiert

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 45 Jahre alter Autofahrer verantworten, der am frühen Mittwochmorgen gegen 02.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Haslacher Straße angehalten wurde. Nachdem die Beamten bei der Verkehrskontrolle den Verdacht hegten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung steht, wurde mit dem 45-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Für den BMW-Fahrer bedeutete dies das Ende der Fahrt: er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten, außerdem wurde ihm noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

Leutkirch i. A.

Unfall auf Brücke

6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Leutkirch und Allmiskirch ereignet hat. Ein 65 Jahre alter Autofahrer fuhr über die dortige Brücke und wollte bremsen, als er erkannte, dass ihm ein VW entgegenkam. Er kam dabei ins Rutschen und kollidierte mit dem Wagen der 51-jährigen VW-Fahrerin, die ebenfalls nicht angehalten hatte, um den BMW-Lenker passieren zu lassen.

Leutkirch

Mit Drogen angetroffen

Eine Sicherheitsleistung und eine Blutprobe waren bei einer 34-jährigen Autofahrerin fällig, die Fahndern der bayrischen Polizei auf dem Parkplatz Winterberg an der A 96 am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr aufgefallen ist. Bei der Überprüfung der Insassen des Pkw, stellten die Polizisten nicht nur Anzeichen von Drogeneinwirkung bei der Pkw-Lenkerin fest, sondern fanden auch bei der Durchsuchung der Personen und des Autos mehrere Gramm Marihuana sowie Utensilien zum Drogenkonsum. Die ausländische Autofahrerin, die nach einem positiven Drogentest, zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde, und deren gleichaltriger Begleiter haben sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Frau überdiese wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste die 34-Jährige ferner eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Bad Wurzach

Ape überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer, der sich in Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Bad Wurzach und Treherz mit seinem Wagen überschlagen hat. Der 70-jährige Fahrer einer Ape war aus der Einfahrt Steinental auf die Landesstraße eingebogen und nahm dabei einem Audi-Fahrer die Vorfahrt, der in Richtung Treherz unterwegs war. Durch die wuchtige seitliche Kollision überschlug sich der leichte dreirädrige Wagen und landete am Wiesenrand. Der 70-Jährige, der glücklicherweise nur Schnittverletzungen und Prellungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

